Donderdag staat Diggy Dex centraal in 'Beste Zangers'

Foto: © AVROTROS 2020

In het dertiende seizoen van 'Beste Zangers' zingen Miss Montreal, Wulf, Tabitha, Stef Bos, Milow, Diggy Dex en Suzan en Freek de sterren van de hemel.

Onder leiding van gastheren Nick en Simon gaan zij de uitdaging aan om elkaars nummer te coveren. Op het zonnige eiland Ibiza leren de zangers elkaar op een andere manier kennen en verdiepen ze zich in elkaars repertoire. Artiesten die elkaar nauwelijks of nog niet kennen en op het Spaanse eiland een unieke vriendschapsband opbouwen; dat is de magie van 'Beste Zangers'. In deze tweede aflevering staat Diggy Dex centraal.

'Beste Zangers', donderdag 10 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.