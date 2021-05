Donderdag in 'Zembla': wat als ouders en ziekenhuis het niet eens zijn?

Als Felix 9 jaar oud is, wordt in zijn hoofd een kwaadaardige tumor gevonden. De tumor wordt succesvol verwijderd. Na de operatie willen de artsen hem nabehandelen met bestralingen en een chemokuur, zoals het protocol voorschrijft.

De ouders van Felix weigeren de chemokuur. Ze hebben zorgen over de bijwerkingen en de schade op lange termijn. De ouders willen dat Felix immunotherapie krijgt. Ouders en ziekenhuis komen er niet uit. Daarom schakelt de behandelend arts Veilig Thuis in, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is het begin van een hoogoplopend conflict tussen artsen en ouders. Wiens wil is wet?

'Zembla', donderdag 13 mei om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.