Docureeks 'Paradijs Canada' op NPO 2

Adembenemend natuurschoon, tolerant, veilig en welvarend. Dat is het beeld dat we in Nederland hebben van Canada. Maar is het echt zo paradijselijk, of weet het land van Trudeau vooral een beschaafd masker op te zetten?

Schrijver Emy Koopman reist van Vancouver naar Montreal en kijkt welke problemen er broeien onder de oppervlakte.

De serie duikt in alle urgente thema’s van deze tijd en onderzoekt hoe het in Canada is gesteld met racisme en gendergelijkheid, migratie, klimaatverandering en de verzorgingsstaat. Emy Koopman spreekt beroemde Canadese intellectuelen zoals Charles Taylor, Margaret Atwood en Jordan Peterson.

Aflevering 1: verdwenen vrouwen

Zondag 30 augustus, 20.35 uur, NPO 2

In Canada lopen inheemse vrouwen zes keer zoveel kans om gewelddadig aan hun einde te komen als witte vrouwen. De 'Highway of Tears' is een eindeloze snelweg in de provincie British Columbia waar sinds de jaren zeventig zeker negentien, maar volgens onofficiële schattingen meer dan veertig, vrouwen en meisjes verdwenen. De meesten behoorden tot de inheemse bevolking. Zij staan niet op zichzelf, maar zouden het gevolg zijn van ruim honderd jaar koloniaal beleid, waarbij inheemse kinderen werden weggerukt uit hun families om in kostscholen geplaatst te worden. Kostscholen die 'de indiaan in het kind' moesten vernietigen, maar in veel gevallen het kind zelf onherstelbaar beschadigden. Praktijken die tot ver in de jaren 90 plaatsvonden. Emy Koopman spreekt familieleden van een meisje dat vijfentwintig jaar geleden verdween langs de Highway of Tears en ze ontdekt dat de verdwijningen nog áltijd niet tot het verleden behoren.

Aflevering 2: giftige mannelijkheid

Zondag 6 september, 20.35 uur, NPO 2

In deze aflevering onderzoekt Emy Koopman de gelijkheidsstrijd tussen mannen en vrouwen in Canada. Met een zelfverklaarde feministische premier, een kabinet vol vrouwelijke ministers en overal genderneutrale toiletten, lijkt het land buitengewoon progressief. Maar hoe kan het dan dat er in Canada al twee keer een aanslag was specifiek gericht tegen vrouwen? De 'Toronto van attack' in 2018 kostte tien mensen het leven. De dader verklaarde te behoren tot de 'incels', een online groep van zwaar gefrustreerde mannen, die onvrijwillig zonder seks zitten en vrouwen hiervan de schuld geven. Hoe kan zulke vrouwenhaat in Canada woekeren en wat wordt ertegen gedaan? Koopman loopt mee met mannelijke feministen op hakken en vrouwelijke boksers, maar spreekt ook zelfhulpgoeroe en psychologieprofessor Jordan Peterson, die bekend werd door zijn kritiek op het hedendaagse feminisme. Is Canada bezig te polariseren?

Aflevering 3: de prijs van zwart goud

Zondag 13 september, 20.35 uur NPO 2

De Canadese natuur is overweldigend mooi, maar niet overal is deze onaangetast gebleven. Eén plek draagt bij uitstek de zichtbare schande van gewetenloos gewin: Fort McMurray in Alberta, het hart van de zogenaamde 'teerzanden'. De olie die uit deze teerzanden wordt gewonnen, heeft Alberta tot een van de rijkste provincies van Canada gemaakt. De olie is diep in de identiteit van de bewoners verankerd, en president Trudeau laat Alberta dan ook lustig doorpompen. De enorme CO2-uitstoot die ermee gepaard gaat en de vergiftiging van de belangrijke Athabasca-rivier ten spijt werkt ook de inheemse bevolking in veel gevallen zelf mee aan de oliewinning. Emy Koopman verkent hoe de olie-industrie het leven van de mensen raakt en stelt de vraag hoe houdbaar deze industrie nog is in tijden van klimaatverandering.

Presentatie: Emy Koopman

Regie en camera: Hans Pool

Over Emy Koopman

Emy Koopman is schrijver en onderzoeksjournalist en promoveerde op psychologisch onderzoek naar empathie en literatuur. Haar debuutroman Orewoet (2016, Prometheus) werd genomineerd voor verschillende literaire prijzen. Koopman verbleef meerdere keren gedurende langere tijd in Canada en schreef over het land voor De Correspondent. Haar tweede roman, Het Boek van Alle Angsten, verschijnt deze september.

Over Hans Pool

Hans Pool is cameraman en regisseur en won in 2018 een Emmy voor de documentaire 'Bellingcat – Truth in a Post-Truth World'. Eerder maakte hij diverse reisseries voor de VPRO waaronder 'Van Moskou tot Moermansk' met Jelle Brandt Corstius en 'Van Dis in Afrika' met Adriaan van Dis.

'Paradijs Canada', vanaf zondag 30 augustus om 20.35 uur bij de VPRO op NPO 2.