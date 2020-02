Documentaire 'Ganz: How I Lost My Beetle' bij de NTR

De Volkswagen Kever, een van de beroemdste auto's aller tijden, kwam in 1938 op de markt, naar een in opdracht van Adolf Hitler gemaakt ontwerp van Ferdinand Porsche.

De bijdrage van de Joodse auto-ingenieur Josef Ganz werd zorgvuldig verzwegen.

De documentaire 'Ganz: How I Lost My Beetle' reconstrueert het levensverhaal van deze Ganz (1989-1967), de auto-ingenieur en -journalist die Duitsland verraste toen hij in 1932 in een revolutionaire kleine auto verscheen. Het was zijn droom: een lichte en wendbare auto die voor iedereen te betalen was. Hitler, net aan de macht, deelde zijn droom. Alleen was er in zijn Duitsland geen plek voor de Joodse uitvinder Ganz. De documentaire vertelt het tragische verhaal van de man wiens ontwerpen en ideeën leidden tot de uitvinding van de Volkswagen Kever, maar die uiteindelijk alles kwijtraakte.

Samen met familieleden probeert journalist en Ganz’ biograaf Paul Schilperoord de nalatenschap van Jozef Ganz bekendheid te geven en letterlijk weer op de weg te krijgen.

Regie: Suzanne Raes

Productie: Submarine in coproductie met NTR, Lichtblik Film en WDR

'Ganz: How I Lost My Beetle', dinsdag 4 februari om 22.25 uur in 2Doc op NPO 2.