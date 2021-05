Docufilm 'FTBLL  Can you kick it' vrijdag op NPO 2

In de docufilm 'FTBLL – Can you kick it' brengt regisseur en choreograaf Marco Gerris een hommage aan dansvormen en disciplines die zijn geworteld in het straatleven. Al dansend en voetballend reclaimen acht performers de stad met indrukwekkende bewegingen die de zwaartekracht tarten.

Iconische Amsterdamse plekken, zoals Koninklijk Theater Carré, vormen het toneel voor hun flitsende voetenwerk en soepele acties. Deze hypnotische danssequenties worden afgewisseld met dieptegesprekken waarin de hoofdrolspelers ontvouwen wat ze beweegt. Panna’s, powermoves en speels camerawerk maken er een gestructureerde chaos van die je de adem beneemt.

We zien o.a. de straatvoetbal legende Edward van Gils. Waarom vindt hij straatvoetbal een belangrijk maatschappelijk instrument? Breakdance kunstenaar Jeffry Verschoor Sowa alias Kid Colombia is één van de beste B-boys ter wereld. Hoe verhoudt hij zich tot de voetballers? Pola Gomez is freestyle voetbalkoningin. Wat drijft haar en hoe begeeft zij zich in deze mannenwereld? Diverse kampioenwaardige B-boys en artiesten uit verschillende domeinen laten hun speciale skills zien.

Over Marco Gerris

Marco Gerris is choreograaf, regisseur en artistiek leider van ISH Dance Collective. In 2010 regisseerde hij de dansfilm Hyperspace, in samenwerking met de NTR en Cinedans. Gerris ontving in 2020 de prestigieuze Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor zijn bijzondere en langdurige inzet voor cultuur.

Een artistiek reisverhaal van breakdance, freestyle voetbal en straatvoetbal met de stad als decor

'FTBLL – Can you kick it', vrijdag 28 mei om 22.20 uur bij de NTR op NPO 3.