Dit zie je in september op Boomerang

Lach je stuk met dit letterlijke kat-en-muisspel in de 'Tom en Jerry Show'. Tom is een kat die eeuwig en altijd op de muis Jerry jaagt... Maar hoe sluw en slinks hij het ook maakt, er komt niets tussen Jerry en een smakelijke lunch.

En onderweg passeren er heel wat bondgenoten de revue, zoals de bozige bulldog Spike en zijn puppy Tyke, en Jerry’s neefje Tuffy en zijn kameraad, het schattige eendje Kleine Quacker.

Kijk vanaf 6 september naar de beste afleveringen van de 'Tom en Jerry Show', doordeweeks om 16.00 uur bij Boomerang!

POWER PLAYERS

VANAF 13 SEPTEMBER

Elke dag om 20.00 uur

Axel, een 9-jarige jongen die kan transformeren in een levend actiefiguur, ziet de wereld van verschillende kanten door samen met zijn geweldige speelgoedteam de grootste kleine avonturen te beleven die je je maar voor kunt stellen. Het leven van een speelgoed superheld kent pieken en dalen. Axel heeft bijvoorbeeld een mech-pak, een cool energie zwaard, een ondoordringbaar schild en vele andere krachten die hij zelf nog niet half heeft ontdekt. Actie Axel is sterker, vaardiger en sneller dan Axel in menselijke vorm. Aan de andere kant, is speelgoed Axel 18 centimeter groot, terwijl de rest van de wereld gewoon hetzelfde blijft. Een tuin is opeens een mysterieuze jungle en een zandbak een woestijn! De echte wereld is een stuk ingewikkelder en gevaarlijk vanuit het perspectief van speelgoed!

De nieuwe afleveringen van 'Power Players' zie je vanaf 13 september elke dag om 20.00 uur bij Boomerang!

BOOMERANG SCHATKIST

VANAF 4 SEPTEMBER

Elk weekend om 12.00 uur

Kijk vanaf 4 september ieder weekend vanaf 12.00 uur naar marathons uit de Boomerang Schatkist! Met afleveringen van Mr Magoo, Grizzy & de Lemmings, Be Cool, Scooby-Doo! en Flap de Hond.