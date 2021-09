Dit zie je in oktober op Boomerang

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In de nieuwe 'Grizzy en de Lemmings' afleveringen zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel weer op zijn kop.

Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings, die Grizzy maar niet met rust willen laten.

Kijk elke dag om 18.30 uur naar de gloednieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' bij Boomerang!

GRIEZELIGE SCOOBY WEKEN

VANAF 11 OKTOBER

Elke dag om 15.00 uur

MARATHON & FILMS

Geniet elke dag van de leukste en griezeligste Scooby-Doo afleveringen en films, met onder andere 'Scooby-Doo! and the Beach Beastie', 'Scooby-Doo! and the Spooky Scarecrow', 'Scooby-Doo! and the Monster of Mexico' en 'Scooby-Doo! Haunted Holidays'.

Griezel gezellig mee tijdens 'De Griezelige Scooby Weken' vanaf 11 oktober elke dag om 15.00 uur, alleen bij Boomerang!

DE BOOMERANG SPEELTUIN

Elke dag om 17.00 uur

BOOMERANG STUNT

Speel mee met je vriendjes in de Boomerang Speeltuin! Elke dag zie je de leukste afleveringen voorbijkomen van onze kleinste helden. Kijk naar je favoriete afleveringen van 'Baby Looney Tunes', 'Flap de Hond', 'Kingdom Force', 'Mighty Mike', 'Agent Binky', en 'Grizzy en de Lemmings'!

Je bent elke dag om 17.00 uur uitgenodigd bij de Boomerang Speeltuin!