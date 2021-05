Dit zie je in mei bij Videoland

Goed nieuws! Voor de kijkers die dol zijn op liefde, heeft Videoland het nieuwe seizoen van 'Love Island' en de romantische film 'Casanova's' klaarstaan. Diehard bingewatchers kunnen hun hart ophalen met maar liefst zes seizoenen van 'Black-ish'.

Ook documentairekijkers kunnen zich verheugen op de maand mei, want onder ander 'Diego Maradona', 'Duncan Laurence: Music First' én 'TIJD IS GELD', een documentaireserie over de meest succesvolle horlogehandelaar van Nederland, staan klaar. Maak kennis met het verhaal áchter de TikTok content in realityserie 'V House: Inside the Mansion' met acht succesvolle TikTokkers in de hoofdrol. In 'Villa Oranje' delen bekende oud-voetbalprofs openhartige verhalen in opmars naar het EK. Krijg als laatste een uniek inkijkje in het leven van de familie Verhulst met de realityserie 'De Verhulstjes'.

'Diego Maradona'

Een documentaire over het leven van een van de bekendste voetballers ooit: Diego Maradona. Over zijn opkomst en ondergang. De documentaire is gemaakt aan de hand van meer dan 500 uur aan nooit eerder vertoonde beelden, met commentaar van Diego Maradona zelf. Zo schetst de documentaire een uniek portret van deze man, rebel, held en voor velen: God. De documentaire is geregisseerd door Asif Kapadia.

De documentaire is vanaf 1 mei te zien bij Videoland.



'Black-ish' S1 t/m 6

Andre 'Dre' Johnson heeft een goede baan, een mooie vrouw, vier kinderen en een koloniaal huis in een buitenwijk. Maar is dit zwarte gezin door zijn succes te veel geassimileerd? Met wat hulp van z'n vader wil Dre z'n gezin een gevoel van culturele identiteit geven, dat hun verleden in ere houdt maar kijkt naar de toekomst.

Zes seizoenen van 'Black-ish' zijn vanaf 3 mei in één keer te zien bij Videoland.

'TIJD IS GELD'

In de driedelige documentaireserie 'TIJD IS GELD' geeft Jasper Lijfering, de meest succesvolle horlogehandelaar van Nederland en eigenaar van Amsterdam Vintage Watches, een unieke inkijk in de gesloten wereld van de horlogehandel. Voor Jasper is tijd letterlijk geld. Met klanten als Ellen DeGeneres en Lil’ Kleine verovert hij de internationale markt, maar zijn succes kent een keerzijde. Lijfering is een gewild doelwit van criminelen en komt voor flinke tegenslagen te staan.

'TIJD IS GELD' is vanaf 7 mei in één keer te zien bij Videoland.

'Casanova's'

De romantische komedie 'Casanova's' gaat over de onzekere journalist Bas, die undercover moet gaan om een mysterieuze datingcoach te ontmaskeren. Na een succesvol boek geschreven te hebben over daten, biedt de mysterieuze datingcoach een tweede boek met workshop aan. In deze workshop kunnen, volgens de datingcoach, incompetente mannen binnen drie dagen transformeren tot casanova's. Aangekomen bij de workshop wacht Bas een grote verassing. Hij komt oog in oog te staan met zijn jeugdliefde die hij al ruim 15 jaar niet meer gezien heeft. Met Jim Bakkum en Lieke van Lexmond in de hoofdrol.

'Casanova's' is vanaf 8 mei te zien bij Videoland.

'De Verhulstjes'

Een uniek inkijkje in het leven van De Verhulstjes. Hoe gaat het met Gert, Ellen, Viktor en Marie? Tijdens de coronapandemie is Viktor begonnen met Vlogdown en zo is het idee van een realityshow ontstaan. Er wordt veel gelachen, maar ook hun serieuze kanten zie je terug. Hoe beleven en overleven De Verhulstjes de lockdown?

'De Verhulstjes' is vanaf 10 mei in één keer te zien bij Videoland.

'Villa Oranje'

Met het EK voor de deur biedt Videoland een prachtige, persoonlijke en openhartige terug- en vooruitblik met Wesley Sneijder, John Heitinga, Mark van Bommel en Dirk Kuijt. Samen met Frank Evenblij kijken ze in 'Villa Oranje' terug op hun imposante carrières en wordt vooruit gekeken naar het komende EK. Verhalen worden verteld en ervaringen gedeeld. Verhalen over vriendschap, liefde, voetbal en verwachtingen. De mannen zijn al lange tijd goede vrienden en kennen elkaar door een door, wat mooie gesprekken oplevert en nog nooit vertelde anekdotes naar boven haalt.

'Villa Oranje' is vanaf 14 mei wekelijks te zien bij Videoland.

'Duncan Laurence: Music First'

De documentaire 'Duncan Laurence: Music First' gaat mee in het leven van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence. Een intieme, exclusieve kijk in de wereld van een jongen wiens leven op z’n kop komt te staan. De film volgt Duncan op tournee, tijdens opnames, en thuis. Na het winnen van het Songfestival komt hij terecht in een gigantische stroomversnelling. Tot corona daar net zo plotseling weer einde aan maakt. Hoe houdt hij zich staande en hoe laat hij zich nog één keer zien op het Songfestival in 2021?

'Duncan Laurence: Music First' is vanaf 15 mei te zien bij Videoland.

'V House: Inside the Mansion'

In de reality-reeks 'V House: Inside the Mansion' volgen we acht TikTok creators die voor de grootste uitdaging uit hun nog prille carrière staan: ze krijgen de kans om samen het succesvolste TikTok groepsaccount van Nederland te starten. Het V House account barst van ambitie en potentie; hier komen acht grote Nederlandse TikTokkers samen op één account. Alle voortekenen kloppen - bij elkaar opgeteld hebben hun solo accounts ruim 3,5 miljoen potentiele volgers -, maar grote vraag blijft; hoe zorg je ervoor dat je de sweet spotvindt in de constant veranderende wereld van social media? De acht TikTok creators zijn: @dario.de.vries, @demivandijkk,@yktvjessee, @jessevanwieren, @officialsaarx, @saarbabyy, @xavierrofzo en @yazz.minaa.

'V House: Inside the Mansion' is vanaf 18 mei wekelijks te zien bij Videoland.

'Love Island'

'Love Island' is dé datingshow op Videoland waarin Nederlandse singles verliefd kunnen worden op hun mede ‘eilanders’. De aantrekkelijke singles brengen vijf weken door in een prachtige, luxueuze villa op een zonovergoten locatie. De opbloeiende verliefdheid verloopt niet altijd even soepel, want de singles moeten niet alleen hun mogelijke partner veroveren, maar ook het hart van het publiek. Kijkers mogen namelijk via de Love Island app meebepalen welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze kronen tot het sterkste koppel van het eiland.

Het nieuwe seizoen is vanaf 24 mei dagelijks te zien bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

'The Handmaid's Tale' S4

Praise be! Het vierde seizoen van het met prijzen overladen 'The Handmaid's Tale' is exclusief bij Videoland te zien. In het nieuwe seizoen slaat hoofdrolspeelster June (Elisabeth Moss) terug tegen Gilead als een felle rebellenleider. De risico's die ze neemt, brengen onverwachte en gevaarlijke nieuwe uitdagingen met zich mee. Haar zoektocht naar gerechtigheid en wraak dreigt haar te verteren en haar meest gekoesterde relaties te vernietigen.

'OnlyFans Uncovered'

Een onthullende documentaire over de meest succesvolle en spraakmakende Nederlandse creators en 'the rising stars' van het wereldwijde fenomeen OnlyFans. Dit online platform met veelal seksueel getinte content achter betaalde abonnementen, faciliteert een persoonlijke band tussen fans en creators. Dat maakt het werk van de creators zwaar en tijdrovend. Voor het eerst treden zij, zowel met hun privéleven als hun intieme werk, buiten de anonimiteit en in de spotlights. Ze stellen ons voor aan hun levenspartners, ouders, 'zakelijke' collega’s, maar ook aan hun grootste 'Fans'. Want wie zijn de mensen die betalen om met 'hun' creator in contact te komen of zelfs hun ondergoed opgestuurd te willen krijgen?

'Younger' S7

De 40-jarige Liza is door haar scheiding plotseling een alleenstaande moeder geworden en komt er tijdens haar zoektocht naar werk achter dat het op haar leeftijd bijna onmogelijk is om weer aan de bak te komen. Maar wanneer Liza in een bar versierd wordt door een twintiger die denkt dat ze zijn leeftijd is, ziet ze ineens nieuwe mogelijkheden. Met de hulp van een make-over door haar beste vriendin Maggie gaat ze voortaan door het leven als iemand van 26. Hierdoor komt ze terecht in een web van leugens, bedrog en een love triangle. Zou ze hier ooit nog uitkomen? En voor wie kiest ze dan?

'Woezel en Pip: De vriendjesclub' S2

In Videoland Original 'Woezel & Pip: De Vriendjesclub' draait om het samen leren en ontdekken van thema’s die ook een rol spelen in het dagelijks leven van de allerkleinsten. Of het nu gaat om het leren tellen, het ontdekken van nieuwe dieren, gerechten of muziek; Woezel & Pip, Buurpoes, Charlie, Tante Perenboom, de Wijze Varen en Molletje nemen de allerkleinsten elke aflevering mee op ontdekkingsreis. Vanuit hun omgetoverde televisiestudio videobellen ze met vriendjes uit het hele land en schakelen ze met hun live reporters op locatie bij de kindjes thuis. Dat resulteert in speelse, dynamische afleveringen waar kindjes niet alleen wijzer, maar ook blijer van worden.

Laatste kans

Deze titels verdwijnen binnenkort van Videoland, mis ze niet:

'Criminal Minds'

'Criminal Minds' draait om een team FBI-profilers die de zwaarst gestoorde criminelen analyseren, inspelend op hun volgende zet voordat ze weer zullen toeslaan. Criminal Minds is nog te zien tot 1 mei.

'Alles over het huwelijk van Harry & Meghan'

Documentaire over het aankomende koninklijk huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Alles over het huwelijk van Harry & Meghan is nog te zien tot 11 mei 2021.

'Timbuktu'

Van de een op de andere dag wemelen de straten in het Malinese Timboektoe van gewapende mannen met bedekte gezichten en lange gewaden. Met behulp van megafoons leggen ze de bevolking nieuwe leefregels op. Timbuktu is te zien tot 13 mei 2021.

'Shrek' 2 & 3

Shrek en Fiona beleven de meest bizarre avonturen, maar Shrek vindt het leven toch te saai en sluit een deal met de duivelse Repelsteeltje. Shrek 2 & 3 zijn te zien tot 18 mei 2021.

'The Hobbit' 1, 2 & 3

Driedelige high-fantasy-avonturenfilm over de Hobbit Bilbo Balings en de zoektocht om het koninkrijk Erebor terug te winnen van de gruwelijke draak Smaug. The Hobbit 1, 2 & 3 zijn te zien tot 19 mei 2021.