Dit zie je in augustus bij Videoland

Wat speelt bij Videoland in augustus? De psychologische thriller 'Dokter Roman', een nieuw seizoen 'Drag Race Holland' n 'Canada's Drag Race', drie seizoenen van 'Grown-ish' en griezelen met 'Crimson Peak'.

Nieuwe maand, nieuwe content! Graag nemen we je mee in de nieuwe programma's, series en documentaires die in augustus bij Videoland verschijnen. Onder andere de Videoland Originals 'Drag Race Holland', 'Dokter Roman', 'Costa del Crime' én 'Grand Prix Zandvoort' staan op het programma, net als binge worthy series als 'Grown-ish' en 'Overspel'. Weten wat speelt?

'Grown-ish' S1 t/m S3

Deze spin-off van 'Black-ish' volgt het leven van de Johnsons' oudste dochter Zoe op de universiteit. Nu ze op eigen benen staat en het ouderlijke huis heeft verlaten, komt ze er snel achter dat lang niet alles volgens plan verloopt. Bovendien krijgt ze ook voor het eerst last van FOMO, 'the fear of missing out', terwijl ze haar schoolwerk, buitenschoolse activiteiten en feestjes probeert te combineren.

'Grown-ish' S1 t/m S3 is vanaf 2 augustus in één keer te bingen bij Videoland.

'Overspel' S1 t/m S3

Iris is de jonge vrouw van de succesvolle officier van Justitie. Ze lijkt volmaakt gelukkig tot zij verliefd wordt op Willem. Willem is de advocaat van de grote vastgoedmagnaat Couwenberg aan wie hij uiterste loyaliteit is verschuldigd. Met rollen voor onder anderen Sylvia Hoeks, Fedja van Huêt, Kees Prins en Rifka Lodeizen.

'Overspel' S1 t/m S3 is vanaf 3 augustus in één keer te bingen bij Videoland.

'Canada's Drag Race' S1

Afvalrace waarin tien Canadese drag queens tegen elkaar strijden. Door middel van de meest diverse uitdagingen en runway shows laten ze zien wat zij in huis hebben. Ze hebben maar één doel voor ogen; gekroond worden tot de eerste 'Canada's Drag Race Superstar'. Iedere week nemen de twee queens die het minst hebben gepresenteerd tijdens de opdrachten en met hun looks op de runway, het tegen elkaar op in een legendarische lip sync battle. Wie wint: 'Shantay you stay!', wie verliest: 'Sashay away!'. De queens worden beoordeeld door onder anderen Brooke Lynn Hytes en Jeffrey Bower-Chapman.

'Canada's Drag Race' S1 is vanaf 3 augustus in één keer te bingen bij Videoland.

'Drag Race Holland'

'Drag Race Holland' is een afvalrace waar tien drag queens acht weken lang tegen elkaar strijden. Door middel van de meest diverse uitdagingen en runway shows laten ze zien wat zij in huis hebben. Ze hebben maar één doel voor ogen; gekroond worden tot de tweede Nederlandse Drag Race Superstar. Iedere week nemen de twee queens die het minst hebben gepresenteerd tijdens de opdrachten en met hun looks op de runway, het tegen elkaar op in een legendarische lip sync battle. Wie wint: 'Shantay you stay!', wie verliest: 'Sashay away!'. Ze worden naast Fred van Leer beoordeeld door een jury die, net zoals de deelnemende drag queens, op een later moment bekend worden gemaakt.

'Drag Race Holland' is vanaf 6 augustus wekelijks te zien bij Videoland.

'Costa del Crime'

In de serie 'Costa del Crime' neemt misdaadjournalist Mick van Wely de kijker mee naar de favoriete speeltuin van de Hollandse penoze. Voormalige criminelen, misdaaddeskundigen, rechercheurs en douaniers uit Spanje geven de kijker een unieke inkijk in het leven van de Nederlandse crimineel aan de Spaanse Costa. Mick van Wely legt de drugsroutes bloot, jaagt samen met de politie op drugsboten en gaat mee met politieacties.

'Costa del Crime' is vanaf 12 augustus in één keer te bingen bij Videoland.

'Bridesmaids'

Annie gelooft niet meer in de liefde en is altijd blut. Wanneer ze door haar vriendin Lilian als getuige op haar bruiloft wordt gevraagd, besluit ze Lilian en de bruidsmeiden mee te nemen op een wilde trip met het huwelijk als eindstation. Met hoofdrollen voor onder anderen Melissa McCarthy en Maya Rudolph.

'Bridesmaids' is vanaf 14 augustus te zien bij Videoland.

'Dokter Roman,' een 'GTST'-miniserie

'Dokter Roman' is de psychologische miniserie van 'GTST'. Hierin wordt de nieuwe huisarts van Meerdijk, Roman van Loon, verdacht van het stalken van zijn ex en wordt hij door een rechercheteam van de politie verhoord. Door middel van flashbacks kun jij achterhalen wat er nou écht gebeurd is. Is Roman echt de belager of is hij slachtoffer van een manipulatief spel?

'Dokter Roman', een 'GTST'-miniserie is vanaf 19 augustus in één keer te bingen bij Videoland.

'Grand Prix Zandvoort'

De Formule 1 keert terug naar Zandvoort! Voor het eerst sinds 1985 prijkt de Grand Prix van Nederland weer op de F1-kalender. Met Max Verstappen als grote favoriet voor de overwinning. In deze vierdelige docuserie maakt Jan Lammers een unieke tijdreis door de even fascinerende als turbulente geschiedenis van de Formule 1-races op het circuit van Zandvoort. Het ontstaan van het circuit, de eerste races, de opmars en de gevaren van de Formule 1, de hoogtijdagen en de ondergang van Zandvoort én de miraculeuze terugkeer op de golf van het succes van Max Verstappen; het komt allemaal aan bod in 'Grand Prix Zandvoort'.

'Grand Prix Zandvoort' is vanaf 23 augustus in één keer te bingen bij Videoland.

'City of Lies'

'City of Lies' vertelt het waargebeurde verhaal over een van de meest beruchte misdrijven van de afgelopen jaren, de moord op rapper 'The Notorious B.I.G.'. Detective Russell Poole probeert al jaren de moordzaak op te lossen, maar na twee decennia is de zaak nog altijd open. Een verslaggever, Jack Jackson genaamd die wanhopig zijn reputatie wil redden, is vastbesloten om uit te vinden waarom. Op zoek naar de waarheid werken de twee samen en ontrafelen een groeiend netwerk van institutionele corruptie en leugens. Met Johnny Depp en Forest Whitaker in de hoofrol.

'City of Lies' is vanaf 27 augustus te zien bij Videoland.

'Crimson Peak'

Edith groeit op in het Victoriaanse tijdperk, maar ze streeft ernaar om meer te zijn dan alleen een vrouw van huwbare leeftijd. Ze wil schrijfster worden. Edith laat haar jeugdliefde zitten en wordt verliefd op Thomas Sharpe, een mysterieuze vreemdeling. Tegen de wil van haar vader trouwt zij met hem en gaat bij Thomas en zijn zus op een kasteel in Schotland wonen, ver weg van alles wat ze heeft gekend. Edith komt er dan achter dat niet alles is wat het lijkt... Met Jessica Chastain en Tom Hiddleston in de hoofdrol.

'Crimson Peak' is vanaf 29 augustus te zien bij Videoland

Verwacht in augustus:

'Temptation Island: Love or Leave'

Het nieuwe seizoen van 'Temptation Island: Love or Leave' komt er alweer aan! De liefdesavonturen van vier koppels en vierentwintig singles worden dit keer gepresenteerd door Monica Geuze en de Vlaamse Viktor Verhulst. In het nieuwe seizoen is wederom niet de vraag of de koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze met hun ware liefde zijn. De opnames hebben deze zomer plaatsgevonden op een romantische bestemming in Europa.

'Temptation Island: Love or Leave' wordt in augustus verwacht bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

'Like Me, I'm Famous!'

Donny Roelvink, Femke Meines, Harm, Jay Francis, Jiami Jongejan, Joan Pronk, Joey Jaq, Niek Marijnissen, Roxanne Kwant en Vonneke Ritfeld, bij elkaar goed voor meer dan twee miljoen volgers, worden op de proef gesteld in een levensecht eliminatiespel waarin ze géén likes ontvangen of zelfs dislikes van hun collega influencers te verwerken krijgen. Ze starten met een vast aantal uit te delen likes op zak, maar kunnen in de dagelijkse challenges ook dislikes vergaren, wat de groepsverhoudingen flink in de war kan schoppen. Wie tijdens de Like Me ceremonie het laagste saldo likes, moet het kasteel verlaten en maakt geen kans meer op de hoofdprijs: een eigen Videoland pilot.

'Like Me, I'm Famous!' is elke woensdag te zien bij Videoland.

'Why Women Kill S2'

We volgen drie vrouwen die een gescheiden leven leiden, maar toch ergens met elkaar verbonden zijn. Ze onderzoeken wat het in hun wereld betekent om mooi te zijn, ze komen achter de geheimen van bepaalde mensen en laten zien wat het effect is van over het hoofd gezien worden door de samenleving. Ze laten zien hoeveel moeite een vrouw zal doen om er écht bij te horen. Seizoen twee heeft een gloednieuwe cast met onder anderen Allison Tolman, Nick Frost, Virginia Williams en Jessica Philips in de hoofdrol.

'Why Women Kill' is elke maandag te zien bij Videoland.

'FC Utrecht'

FC Utrecht bestaat 50 jaar en heeft het afgelopen jaar de deuren geopend. In deze zesdelige serie wordt FC Utrecht van binnenuit gevolgd, waardoor hoogte- en dieptepunten vanuit het perspectief vanuit de club, spelers en trainer zichtbaar gemaakt worden voor de kijker. Met unieke beelden vanuit de kleedkamer en vanaf het trainingscomplex weet iedereen precies wat speelt gedurende dit seizoen, dat vol ambities begon. Spelers, staf, de directie en de markante eigenaar van de club, Frans van Seumeren, geven een bijzondere inkijk in de club en haar ambities. De camera van Videoland staat overal bovenop.

'FC Utrecht' is nu te zien bij Videoland.

'The Hills: New Beginnings S2'

Hollywood's meest iconische vriendengroep komt na een jaar in lockdown weer samen om verloren tijd in te halen in 'The Hills: New Beginnings' seizoen 2. Het is een moeilijk jaar geweest voor iedereen en dit seizoen zien we dan ook hoe de vrienden op de proef worden gesteld als nooit tevoren. Waar sommigen worstelen met financiële problemen vanwege de wereldwijde pandemie, moeten anderen lastige relaties doorstaan en worstelen ze met hun mentale en fysieke gezondheid. The Hills zou The Hills niet zijn als er geen onverwachte verrassingen plaatsvinden, dus houd je ogen open voor romantische perikelen, zwangerschappen en echtscheidingen.

'The Hills: New Beginnings S2' is elke maandag te zien bij Videoland. Seizoen 1 is al te zien bij Videoland.

Deze titels verdwijnen binnenkort van Videoland, mis ze niet:

'Mr. and Mrs. Smith'

John en Jane Smith zijn een gewoon koppel met een gewoon lusteloos huwelijk. Maar in het geheim zijn ze allebei beruchte huurmoordenaars. Als de waarheid aan het licht komt, krijgen John en Jane de opdracht om elkaar te vermoorden. 'Mr. and Mrs. Smith' is nog te zien tot en met 13 augustus.

'Once Upon a Time in America'

De twee Joodse gangsters en vrienden David 'Noodles' Aaronson en Maximillian 'Max' Bercovicz (Robert De Niro en James Woods) groeien op in New York en vormen samen met drie anderen een jeugdbende. Once Upon a Time in America is nog te zien tot en met 16 augustus.