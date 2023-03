Dinsdag in 'Onder de Radar': Aanslag verijdeld

De aanslagen van 22 maart 2016 staan in ons collectief geheugen gegrift, maar wist je ook dat er zo'n drie jaar daarvoor een terreuraanslag verijdeld werd?

De golf van terreur halverwege de jaren 10 confronteert de eenheid opnieuw met haar ontstaansreden als antiterreureenheid. De onderzoekers van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel roepen de hulp in van de speciale eenheden. Ze vermoeden dat een man uit Anderlecht wapens aan het verzamelen is om een aanslag te plegen, maar hebben niet genoeg bewijs om hem te arresteren.

De inzet van de speciale middelen van de eenheid neemt alle twijfels weg: de plannen voor een aanslag zijn concreet. In maart 2013 moet de interventie-eenheid ingrijpen en hem zo snel mogelijk arresteren, maar dat is niet zonder gevaar. Hoe arresteer je iemand die zwaarbewapend is? Iemand die bovendien bereid is om te sterven voor zijn overtuiging?

