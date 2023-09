Dinsdag in 'Close Up': Soviet Bus Stops

In de USSR stonden architectuur en kunst volledig in dienst van het communisme, met als gevolg dat alles op elkaar leek. Behalve... de bushaltes.

Wie door de voormalige Sovjet-Unie reist, ziet ze langs de wegen staan: fantasievol vormgegeven bushokjes in de vorm van bijvoorbeeld een duif of een watermeloen. In een race tegen de klok fotografeert de Canadees Christopher Herwig de bushaltes, vóórdat ze gesloopt worden.

'Close Up: Soviet Bus Stops', dinsdag 12 september om 22.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.