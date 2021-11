Derde aflevering van 'How To Be Young' in Hongarije

De Hongaarse premier Orbán is veelvuldig in het nieuws met nieuwe maatregelen die de vrijheid en gelijkheid inperken. Hoe gaan de jongeren daarmee om?

Margriet koopt het inmiddels verboden sprookjesboek voor kinderen, waarin alle sprookjes inclusief zijn. Jonge leraar Adam worstelt met de nieuwe geschiedenisboeken, waarin geen plaats meer is voor het oude Midden-Oosten. Transgender Erik mag zijn nieuwe geslacht niet meer officieel registreren en blijft op papier een vrouw.

'How To Be Young', vrijdag 5 november om 22.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.