Cartoon Network: highlights juni 2020

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

Appel en Uitje wonen nog maar net in de stad en alles is nieuw voor ze. Soms raken ze in de war door alle indrukken. Maar Appel en Uitje zijn altijd positief en vinden hun eigen, unieke weg op het kleurrijke pad van het leven.

In de nieuwe afleveringen proberen Appel en Uitje de trampoline van Burger te gebruiken zonder hem te beledigen, lid te worden van een exclusieve club om een zeldzame walvis te kunnen zien, koste wat kost de Mega Achtbaan van de Toekomst te bezoeken, hun vrienden op te vrolijken tijdens een hittegolf en nog veel meer!

APPLE & ONION

VANAF 22 JUNI

Doordeweeks om 16.20 uur

Plof neer op de bank en geniet van de hilarische nieuwe avonturen van je favoriete vrienden Appel en Uitje. Vanaf 22 juni doordeweeks om 16.20 uur, alleen bij Cartoon Network!

MAO MAO: HELDEN MET EEN PUUR HART

VANAF 8 JUNI

Doordeweeks om 15.55 uur

Nieuwe afleveringen

Mao Mao, de opvliegende eenling, Dascycloop, de cyborg luiwammes en Vledermuis, het schattige hulpje overwinnen hun verschillen en werken samen om de mensen van de Puurhart Vallei te beschermen tegen monsters, schurken en alles wat daartussen zit in 'Mao Mao: Helden met een Puur Hart'. Samen leren ze dat goed teamwork en begrip voor elkaar hebben de manier is om echt een verschil te maken en een legende te worden.

De nieuwe afleveringen van 'Mao Mao: Helden met een Puur Hart' zie je vanaf 8 juni elke dag om 15.55 uur, alleen bij Cartoon Network!

TEEN TITANS GO! ZOMER DANSFEEST

VANAF 6 JUNI

Doordeweeks om 7.35 uur

Zomer Spcial

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'TEEN TITANS GO!'. Kom erachter hoe het leven van een tiener-superheld er nou echt uitziet… wanneer de cape eraf komt. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle hilarische momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur, binnen en buitenshuis.

Trek je dansschoenen aan en doe mee met het 'Teen Titans Go! Zomer Dansfeest', vanaf 6 juni elke dag om 7.35 uur bij Cartoon Network.