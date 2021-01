Cartoon Network highlights februari 2021

'De Fungies!' leven in een perfecte, prehistorische utopie. Ze gaan naar Fungie School, hebben Fungie banen, spelen Fungiebal en hebben veel plezier! Maar Seth, een 10-jarig paddestoeljongetje, verlangt naar een ander soort plezier.

Hij houdt van wetenschap en onderzoek. Hij houdt ervan zijn ontdekkingen te delen met zijn mede-Fungies. Op zoek naar wetenschappelijk avontuur creëert Seth hilarische problemen voor zichzelf en zijn stad! Maar Seth lost elk probleem dat hij creëert op ingenieuze wijze op met een eigenzinnige, emotionele zienswijze.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen 'De Fungies!' vanaf 8 februari doordeweeks om 15.25 uur, alleen bij Cartoon Network.

DE FUNGIES!

VANAF 8 FEBRUARI

Doordeweeks om 15.25 uur

BEN 10, BEN 10010

ZATERDAG 27 FEBRUARI om 10.50 uur

Herhaling om 20.35 uur

In een verre toekomst waarin een volwassen Gwen president is en de wereld overgenomen wordt door een groep aliens die X-golf heet, moet een gedesillusioneerde Ben 10000 de hulp inschakelen van zijn jeugdige vroegere zelf. Alleen samen kunnen ze de toekomst redden.

Reis op zaterdag 27 februari om 10.50 uur samen met Ben 10 door de tijd in de gloednieuwe special 'Ben 10, Ben 10010'. De herhaling zie je om 20.35 uur en op zondag 28 februari om 6.00 uur.

SUPERHELDENTIJD

VANAF 15 februari

Doordeweeks om 8.10 uur

SUPERHELDEN STUNT

Begin de dag met een stevige dosis superheldendaden tijdens 'Superheldentijd' op Cartoon Network!

De Teen Titans nemen een komisch kijkje in het leven van superhelden in 'Teen Titans Go!'. De kijkers krijgen eindelijk de kans om te zien hoe het leven van onze supertieners eruit ziet.

In 'DC Super Hero Girls' volgen Wonderwoman, Supergirl en hun Super Hero-vrienden spannende lessen op de Super Hero High School waar ze worden geconfronteerd met de onhandigheden van het opgroeien.

Een opvliegende eenling en zijn luie beste vriend leken op weg om een legende te worden, maar komen erachter dat hun verhaal nu pas begint in 'Mao Mao: Helden met een Puur Hart'.

Vanaf 15 februari doordeweeks om 8.10 uur bij Cartoon Network.