Cartoon Network highlights december 2020

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

Biemo is onderweg naar Mars wanneer een schattig buitenaards wezentje, Olijf genaamd, zijn ruimteschip uit koers brengt en hij op een geheimzinnig ruimtestation belandt.

Omdat Biemo merkt dat het station in gevaar is, benoemd hij zichzelf tot sheriff en neemt hij Y5, een nieuwsgierig konijn, in dienst om de boel te redden.

ADVENTURE TIME: DISTANT LANDS

Zaterdag 5 december om 8.10 uur

Herhaling om 13.30 uur en 6 december om 19.45 uur

Zal de samenwerking overwinnen of zullen de machthebbers de goede daden van het aandoenlijke duo dwarsbomen?

Kijk op zaterdag 5 december om 8.10 uur naar de gloednieuwe special 'Tijd voor Avontuur: Verre Landen', alleen bij Cartoon Network! De herhaling zie je om 13.30 uur en op zondag 6 december om 19.45 uur.

CRAIG OF THE CREEK

VANAF 14 DECEMBER

Doordeweeks om 15.55 uur

NIEUWE AFLEVERINGEN

Craig is terug samen met zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP in 'Craig van de Kreek'. Ze beleven avonturen in de Kreek, een verwilderd stukje natuur bij hun dorp. In en rond de Kreek vinden we een echte samenleving van kinderen.

In de afleveringen ontdek je nieuwe gebieden van de Kreek, ontmoeten nieuwe 'Kreek Kinderen' elkaar, en komen Craig en zijn vrienden regelmatig in de problemen bij De Stomp, hun ontmoetingsplaats.

Kijk vanaf 14 december naar het gloednieuwe seizoen van 'Craig van de Kreek'. Doordeweeks om 15.55 uur, alleen bij Cartoon Network!

DC SUPER HERO GIRLS

VANAF 21 DECEMBER

Maandag t/m zaterdag om 15.30 uur

NIEUWE AFLEVERINGEN

De dag redden is supermakkelijk als je een Super Held bent. Maar het kwaad bestrijden terwijl je goede cijfers op school moet halen én een sociaal leven wilt hebben? 'DC Super Hero Girls' zijn meer dan misdaad bestrijdende vriendinnen, ze zijn een uiteenlopende groep van toegewijde super tieners!

Ze werken samen terwijl ze strijden in Metropolis en gaan tegelijkertijd de strijd aan om op te groeien. Deze geweldige tieners ontdekken altijd weer nieuwe manieren om hun krachten en capaciteiten onder controle te houden. Ze leren snel hoe ze moeten omgaan met de uitdagingen die komen kijken bij het leven van een tiener Super Held. We hebben allemaal de kracht om een verschil te maken.

Bekijk de gloednieuwe 'DC Super Hero Girls' afleveringen vanaf 21 t/m 26 december om 15.30 uur, alleen bij Cartoon Network!

POWER PLAYERS

VANAF 7 DECEMBER

Doordeweeks om 18.15 uur

NIEUWE AFLEVERINGEN

Wanneer Axel transformeert in een levend actiefiguur moet hij zijn geweldige nieuwe krachten gebruiken om de wereld veilig te stellen van de boosaardige MadCap. Hij krijgt hulp van zijn slimme vrienden Sarge Charge, Masko, Bobbie Blobby, Galileo en Slobot. Ze nemen het op tegen vijanden als Dynamo en Joyride. Je hebt nog nooit zo veel actie en avontuur gezien op zo’n kleine schaal!

Bekijk de gloednieuwe afleveringen van Power Players vanaf 7 december doordeweeks om 18.15 uur.