Boomerang highlights oktober 2020

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

'Scooby-Doo en de Mystery Inc.' bende zijn weer terug met tal van nieuwe avonturen in een moderne setting en met een humoristische twist!

In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' komen gloednieuwe, spannenede mysteries langs die moeten worden opgelost.

SCOOBY-DOO AND GUESS WHO?

VANAF 26 OKTOBER

Elke dag om 15.00 uur

In de nieuwe afleveringen maken verschillende bekendheden hun opwachting. Stap samen met deze beroemdheden aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur!

Het tweede seizoen van 'Scooby-Doo en Raad de Clou' zie je vanaf 23 oktober elke dag om 15.00 uur, alleen bij Boomerang!

SPOOKY SCOOBY WEEKS

VANAF 10 OKTOBER

Elke dag om 13.00 uur

Geniet elke dag van de leukste en griezeligste Scooby-Doo afleveringen en films, met onder andere 'Scooby-Doo! and the Beach Beastie', 'Scooby-Doo! and the Spooky Scarecrow', 'Scooby-Doo! and the Monster of Mexico' en 'Scooby-Doo! Haunted Holidays'.

Griezel gezellig mee tijdens de Griezelige Scooby Weken, vanaf 10 oktober elke dag om 13.00 uur. Alleen bij Boomerang.

DE BOOMERANG SPEELTUIN

Elk dag om 9.00 en 17.00 uur

BOOMERANG SPECIAL

Speel mee met je vriendjes in de Boomerang Speeltuin! Elke dag zie je de leukste afleveringen voorbijkomen van onze kleinste helden. Kijk naar je favoriete afleveringen van 'Baby Looney Tunes', 'Flap de Hond', 'Kingdom Force', 'Mighty Mike', 'Agent Binky' en 'Grizzy en de Lemmings'!

Je bent elke dag om 9.00 en 17.00 uur welkom in de Boomerang Speeltuin!