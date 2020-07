'BinnensteBuiten' komt met een Pride Special

Foto: © KRO-NCRV 2020

Nu Pride Amsterdam 2020 is afgelast, een feest waarbij we vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt, willen we mensen toch de gelegenheid bieden dit thuis te vieren.

Daarom komt het KRO-NCRV programma 'BinnensteBuiten' met een speciale Regenboogaflevering want liefde is van iedereen.

De lievelingskleur van Ivo is paars, die van Pepijn is oranje en dochter Keet houdt van groen. Met z’n drieën woont het regenbooggezin in een kleurrijk vrachtschip in het centrum van Utrecht. De twee vaders zijn superhandig en hebben oog voor inrichten. Alle lievelingskleuren van het gezin zie je in het interieur terug. Keet slaapt in een heuse bedstee en ze is een echt schipperskind geworden. De helft van de tijd woont Keet bij haar moeder Janette, maar zeker twee keer in de week eten ze met z’n allen in de vrolijke kombuis van het schip.

Feestelijker ga je het niet krijgen. Chef-kok Ramon Brugman maakt vandaag een heel 'blije' taart. In het kader van de Pride Amsterdam, waarbij de gelijkheid van ieder mens wordt gevierd, maakt hij een kleurrijke regenboogtaart. Nu we het niet buiten kunnen vieren op de grachten, doen we het maar binnen in de keuken!

Seksuele diversiteit in de dierenwereld! Artis-bioloog Charlotte Vermeulen bestudeert het al jaren en vertelt over de vele dieren die lesbisch of homoseksueel zijn. Er zijn zelfs vissen die van geslacht veranderen. Ook regenbooggezinnen komen in het dierenrijk voor. In Artis is het een bonte verzameling van dieren die in harmonie samenleven.

'BinnensteBuiten Pride Special', vrijdag 31 juli om 18.45 uur op NPO 2.