Bert Haandrikman hijst zeilen voor 'MAX Skūtsje Journaal'

Vanaf zaterdag 26 juli varen de traditionele skūtsjes weer over de Friese meren en barst de strijd om het Zilveren Skūtsje los tijdens het SKS Kampioenschap Skūtsjesilen, dat dit jaar haar 80-jarige jubileum viert.

Bert Haandrikman doet dagelijks verslag vanaf de wedstrijdlocaties en loodst de kijker elke dag door de hoogte- en dieptepunten van de wedstrijden. Hij ontvangt deskundigen en bekende Nederlanders die liefhebber zijn van deze zeilwedstrijd.

Veertien schippers strijden tijdens het SKS Kampioenschap Skûtsjesilen om het Zilveren Skûtsje dat op vrijdag 8 augustus aan de finish bij Sneek wordt uitgereikt. In het 'MAX Skûtsje Journaal' doet Bert Haandrikman dagelijks vanaf de wedstrijdlocatie verslag met samenvattingen van de elf wedstrijden, in nauwe samenwerking met Omrop Fryslân. Ook ontvangt hij een deskundige of BN’ers met een passie voor het SKS Kampioenschap, skûtsjesilen, Friesland en/of het water. Onder anderen parlementair verslaggever Frits Wester, zangeres Elske DeWall, zeilcoach Roelof Bouwmeester en zangeres en harpist Iris Kroes komen langs. En ‘onze man in Fryslan’ Eelke Dykstra van Omrop Fryslân analyseert dagelijks de wedstrijden.

'MAX Skûtsje Journaal', van zaterdag 26 juli tot en met zaterdag 2 augustus (m.u.v. zondag) om 17.25 uur bij Omroep MAX op NPO 2 en van maandag 4 augustus tot en met vrijdag 8 augustus om 17.25 uur bij MAX op NPO 1.