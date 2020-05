'Bed & Breakfast' in Zeeland en Brabant

Vrijdag 15 mei om 20.30 uur op NPO 1 is er weer een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' te zien bij MAX. In deze aflevering reizen de deelnemers af naar Zeeland en Brabant.

In deze aflevering van 'Bed & Breakfast' logeren de gasten eerst bij moeder Els en dochter Chloe. Zij hebben een bed & breakfast in Zeeland, dus een tripje naar het strand kan niet achterwege blijven. Maar in deze aflevering blijken alle deelnemers één gedeelde hobby te hebben; paarden. Bij Kees en Lily kun je in Brabant zelfs mét je paard komen logeren. En ook Sandra en Barry houden van paarden en dat zie je terug in hun b&b verderop in Brabant.

'Bed & Breakfast', vrijdag 15 mei om 20.30 uur op NPO 1.