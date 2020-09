'Bed & Breakfast' in Groningen en Drenthe

Vrijdag 18 september zendt MAX om 20.30 uur op NPO 1 een gloednieuwe aflevering van 'Bed & Breakfast' uit. In 'Bed & Breakfast' testen enthousiaste b&b-houders elkaars onderneming. Deze week logeren de ondernemers in Groningen en Drenthe.

In deze aflevering van 'Bed & Breakfast' wordt er geslapen in de b&b van restauranteigenaren Sytze en Famke in Groningen. Dit eigenzinnige duo neemt hun gasten mee naar een echt klimparadijs. De verzamelwoede van Dick was de reden dat Dick en Henriëtte een grote boerderij kochten in Drenthe. Gelukkig bleef er ook nog ruimte over om gasten te laten logeren. Tot slot slapen de gasten op het boerenbedrijf van Jan Reinder en Janny, middenin het natuurgebied de Drentsche Aa.

'Bed & Breakfast', vrijdag 18 september om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.