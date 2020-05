BBC First viert vijfde verjaardag met eerste seizoenen van 'Downton Abbey'

Foto: BBC First - © LEWIS 2020

BBC First, de best bekeken buitenlandse zender in de Benelux, viert in mei haar vijfde verjaardag en doet dat met een aantal echte BBC First klassiekers.

Kijkers worden verwend met niet één, maar wel drie seizoenen van de gigantisch succesvolle Award én Golden Globe winnende dramaserie 'Downton Abbey'. Met een totaal van 69 nominaties is 'Downton Abbey' de meest genomineerde niet-Amerikaanse show in de geschiedenis van de Emmy's, en waarschijnlijk de meest succesvolle gescripte televisie-export van Groot-Brittannië. BBC First brengt de populaire kostuumdrama nu ook naar jouw scherm!

BBC First zendt in mei ook 'Noughts and Crosses' uit, een dramaserie waarin de relatie tussen blanken en zwarten niet verder gaat dan vriendschap, en liefdesrelaties een absolute taboe zijn. Een aangrijpend verhaal over jonge liefde in een gevaarlijke, alternatieve wereld waar racisme de maatschappij verdeelt. Jeugdvrienden Sephy Hadley (Masali Baduza) en Callum McGregor (BAFTA-winnaar Jack Rowan; 'Peaky Blinders', 'Born to Kill') worden gescheiden door hun ras, maar zijn verbonden door hun onvoorwaardelijke, maar verboden liefde.

In mei komt ook de Britse detectieveserie 'Agatha Raisin' terug naar BBC First. Na een woelig eerste seizoen voor Agatha (Ashley Jensen; 'Catastrophe', 'Ugly Better') waar ze verdacht werd van moord en zelf op onderzoek uitging om haar onschuld te bewijzen, is de rust nog niet weergekeerd. Lukt het haar opnieuw om de moord op te lossen en zo haar onschuld te bewijzen?

Voor liefhebbers van de komische dramaserie 'Last Tango in Halifax' is het in mei uitkijken naar alweer het vijfde seizoen van de serie. Alan (Derek Jacobi; 'Gladiator', 'Underworld: Evolution') en Celia (Anne Reid; 'The Snowman', 'Kaleidoscope', 'Hot Fuzz') die inmiddels zeven jaar getrouwd zijn, gaan door een moeilijke periode. Externe factoren zoals werk, familie en de nieuwe omgeving zorgen bovendien voor extra uitdagingen in hun relatie. Is het huwelijk van Alan en Celia sterk genoeg, en komen ze er samen door?

Alsof dat nog niet genoeg was, staat ook het tweede seizoen van de award winnende 6-delige Britse thrillerreeks 'Liar' op de agenda voor mei. Na een eerste, spannend seizoen dat eindigde met een enorme cliffhanger waarbij het lichaam van chirurg Andrew Earlham (Ioan Gruffudd; 'Fantastic Four', 'King Arthur', 'Titanic') dood werd teruggevonden, wordt in het tweede seizoen de moord op Andrew onderzocht.

'Downton Abbey' is te zien op BBC First vanaf 4 mei 2020 om 19.30 uur

In een Edwardiaans landhuis in het fictieve Britse 'Downton Abbey' wordt het leven van de Crawley-familie en de bedienden die voor hen werken geportretteerd. In de tekenkamers, de bibliotheek en de prachtige slaapkamers, woont de familie samen. Onderaan de trap staan de andere bewoners, de bedienden. Sommigen van hen zijn trouw aan de familie en zetten zich in voor Downton als een manier van leven, anderen zijn in beweging en op zoek naar verbetering en liefde of gewoon naar avontuur. 'Downton Abbey' neemt je mee terug naar het begin van de 20ste eeuw waar een duidelijke scheiding tussen rangen, heimelijke romances en familiedrama’s de bovenhand namen. De eerste drie seizoenen zulen in mei

'Downton Abbey' heeft een Guinness World Record behaald voor de hoogste kijkcijfers voor een TV-show, en is geëerd met een speciale BAFTA Award als erkenning voor zijn unieke bijdrage aan de televisie in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

Op het 'Downton Abbey' toneel is te zien Hugh Bonneville ('Paddington 2') die de rol van Robert Crawley, 7de graaf van Grantham, vertolkt en Elizabeth McGovern ('The Handmaid's Tale') zien we als zijn vrouw, Cora Crawley, gravin van Grantham. Michelle Dockery ('The Gentleman') zien we als Lady Mary, oudste dochter van de graaf en de gravin, en Jessica Brown Findlay ('Hamlet') zien we als hun andere dochter, Lady Sybil Crawley. Laura Carmichael ('A United Kingdom') is te zien als Lady Edith Crawley, Jim Carter ('Knightfall') als Mr. Carson en Brendan Coyle ('Me Before You') als John Bates.

'Noughts and Crosses' gaat in première op BBC First op 17 mei 2020 om 21.00 uur

In de serie 'Noughts and Crosses', de verfilming van de award winnende jeugdboekenreeks van Malorie Blackman, vechten jeugdvrienden Sephy en Callum de strenge rassenwetten aan. Sephy (Masali Baduza) is een zwarte vrouw en dochter van invloedrijke politieker, en Callum (BAFTA-winnaar Jack Rowan; 'Peaky Blinders', 'Born to Kill') is een blanke jongen die deel uitmaakt van de lagere sociale klasse. De dystopsiche staat waar ze middenin zitten, stelt dat een liefdesrelatie tussen beide klassen absoluut verboden is. Ondanks de vooroordelen, het wantrouwen en een krachtige opstand op straat, ontstaat er tussen Sephy en Callum een gepassioneerde romance die hen beiden in een groter gevaar zal brengen dan ze voor mogelijk hielden. Is hun overtuiging in de liefde sterk genoeg om de absurde wetgeving aan te vechten?

Een aangrijpend verhaal dat op sublieme wijze de problematiek van rassenstrijd doet begrijpen door de rollen om te keren. Een wrang liefdesverhaal met een diepgaande boodschap!

'Agatha Raisin' seizoen 2 is te zien op BBC First vanaf 18 mei 2020 om 21.00 uur

In het eerste seizoen van 'Agatha Raisin' beleefde Agatha een spannende tijd en onderging ze een onverwachte carrièreswitch van PR-consultant tot detectieve. Ze werd hoofdverdachte in een moordonderzoek en startte vervolgens een eigen onderzoek om haar onschuld te bewijzen. In het tweede seizoen duurt het niet lang voordat Agatha opnieuw in een stroom van jaloezie en gevaarlijke relaties verstrikt raakt, en mee een nieuw moordonderzoek moet oplossen.

Naast het hoofdpersonage Agatha Raisin (Ashley Jensen) zien we in het tweede seizoen ook andere vaste personages opduiken op toneel. Mathew Horne ('Gavin & Stacey') als Roy Silver, Agatha's voormalige assistent en bestie, maar ook Katy Wix ('Not Going Out') als goede vriendin, schoonmaakster en roddeltante blijft aan de zijde van Agatha staan. Ook voormalig verloofde Jamie Glover ('Holby City') krijgt als James nog steeds een belangrijke rol in het leven van Agatha.

'Last Tango in Halifax' seizoen 5 is te zien op BBC First vanaf 19 mei 2020 om 21.00 uur

Na zeven jaar huwelijk en een verhuis naar een hele nieuwe omgeving staat het huwelijk van Alan (Derek Jacobi) en Celia (Anne Reid) in het vijfde seizoen op een laag pitje. Niet alleen hun verschillende politieke overtuigingen en de nieuwe job van Alan zorgen voor spanningen in hun relatie, maar ook de aandachtseisende familieleden zorgen voor de nodige wrevelingen. De broer van Ted (Timothy West; '102 Dalmatians'), die in Nieuw-Zeeland woont, besluit op vakantie te komen. Wat een korte vakantie zou zijn, blijkt alleen niet zo kort en onschuldig te zijn als verwacht. Caroline (Sarah Lancashire; 'Happy Valley') gaat door een emotioneel dieptepunt op het werk en ook John (Tony Gardner; 'Fresh Meat', 'Lead Balloon') is klaar om terug te keren op zijn geheel sublieme eigen wijze.

'Liar' seizoen 2 is te zien op BBC First vanaf 21 mei 2020 om 21.00 uur

Door de cliffhanger op het einde van seizoen 1 bleven veel kijkers in volle spanning en met een resem vragen achter. Wie heeft de succesvolle Andrew (Ioan Gruffudd) vermoord? Werd hij terecht beschuldigd van verkrachtig? Sprak Laura (Joanne Frogett; 'Downtown Abbey', 'Dark Angel') de waarheid? In het tweede seizoen gaat detectieve DI Karen Renton (Katherine Kelly; 'Cheat', 'Mr Selfridge', 'The Night Manager') samen met DS Rory Maxwell (Danny Webb; 'Redemption') op onderzoek uit. Ze duiken in het verleden van Andrew en spitten de laatste drie weken van Andrew zijn leven helemaal uit om zo de moordenaar te kunnen vinden.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In april kan je volgende series blijven volgen:

'The Trial of Christine Keeler', elke zondag om 21.00 uur tot 10 mei

'The Mallorca Files', elke maandag om 21.00 uur tot 11 mei

'Shakespeare and Hathaway – Private Investigators', elke dinsdag om 21.00 uur tot 12 mei

Blood, elke donderdag om 21.00 uur tot 14 mei

'Motherland', elke woensdag om 21.00 uur tot 3 juni