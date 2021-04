'André Rieu, There's A New Tomorrow' dinsdag op NPO 1

Onder het motto 'There's A New Tomorrow' speelt het Johann Strauss Orkest onder de bezielende leiding van André Rieu melodieën als 'Lara's theme' uit de film Dr. Zhivago, met 150 prachtige dansparen die over het Vrijthof walsen, 'My African Dream', gezongen door de sopraan Kimmy Skota, en 'Conquest of Paradise' door de Mastreechter Staar.