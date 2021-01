'Andere Tijden Sport' tweeluik over de Wereldbeker van Ajax in 1995

Ruim 25 jaar geleden is het, 28 november 1995. Ajax kroont zich tot de beste van de wereld. In Tokyo verslaat het succeselftal van Louis van Gaal het Braziliaanse Grêmio.

Nog geen week daarvoor heeft het team een galavoorstelling gegeven in Madrid in de poulefase van de Champions League (0-2), met een staande ovatie van het Madrileense publiek als ultieme waardering. In Tokyo, tegen het stugge Grêmio, gaat het beduidend moeizamer. Na een 0-0 eindstand moeten strafschoppen de beslissing brengen. Het is aanvoerder Danny Blind die de beslissende strafschop onberispelijk tegen de touwen schiet.

'Andere Tijden Sport' gaat 25 jaar terug in de tijd en reconstrueert het grootste succes van Ajax sinds de gouden jaren zeventig.

Goud in handen

Ajax heeft overduidelijk opnieuw goud in handen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze groep niet voor langere tijd de voetbalwereld kan domineren. Het enige dat daarvoor nodig lijkt, is simpelweg deze groep bij elkaar houden. Bij de spelers, het bestuur en de staf ontstaat het verlangen om daarop iets te verzinnen. Penningmeester Arie van Os komt met een plan dat er op papier goed uitziet.

Ajax was failliet

'Andere Tijden Sport' kijkt terug met o.a. oud-spelers, onder wie Danny Blind ('Als je dat kan beleven, de Champions League winnen en dan de Wereldbeker winnen… ja, geweldig'), Edgar Davids, Ronald de Boer en trainer Louis van Gaal, die een veelbesproken speech houdt bij de huldiging op het Museumplein: 'Wij zijn de beste! En niet alleen van Amsterdam, maar ook van Rotterdam, en ook van Eindhoven. En ook van Europa. En dus zijn wij de beste van…' - de massa: 'De wereld!'. En die nu zegt: 'Ajax was failliet. Het is onvoorstelbaar wat we uiteindelijk hebben bereikt, met goedkoop gekochte spelers en heel veel eigen jeugd.'

Scheve gezichten

Maar ook aan het woord komen toenmalig voorzitter Michael van Praag en penningmeester Arie van Os en dan gaat het over de keerzijde van het succes. Want het door Van Os bedachte ABC-plan, waarin de spelers in salarisschalen worden ingedeeld, houdt de groep tegen de verwachtingen in niet bij elkaar. Integendeel, het zorgt voor scheve gezichten en leidt juist tot verdeeldheid - tot in Oranje aan toe. Door die scheve gezichten en door het Bosman-arrest - waardoor spelers voortaan de vrijheid krijgen om aan het eind van hun contract zonder transfervergoeding van club te veranderen - lopen veel spelers gratis de Ajax-deur uit. En ondanks dat bereikt de club ook in 1996 de Champions League-finale en in 1997 de halve finale. Je vraagt je daarom af wat Ajax nog allemaal had kunnen winnen als de groep wél bij elkaar was gebleven.

Een reconstructie van het grote succes van ’95 met de hoofdrolspelers van toen en hun inzichten van nu. Zaterdag 2 en zondag 3 januari op NPO 1.

'Andere Tijden Sport' is het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR, gepresenteerd door Tom Egbers.

'Andere Tijden Sport' tweeluik over de Wereldbeker van Ajax in 1995, zaterdag 2 januari om 22.45 uur en zondag 3 januari om 22.20 uur op NPO 1.