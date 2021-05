Amber Kortzorg presenteert 'Op Weg naar Het Lagerhuis'

Hebben jongeren nog vertrouwen in de overheid? Wat betekent de coronapandemie voor hun sociale leven, op het gebied van school en relaties? En is social media de redding of juist de kwaal in de lockdowntijden?

BNNVARA brengt op zondagavond 9 mei de tien beste jonge debaters en de drie grootste speechtalenten van Nederland op NPO 2 samen voor de finale van 'Op Weg naar Het Lagerhuis'. Zij geven hun visie op de staat van het land. Ook gaan ze in een speciaal 10 tegen 1-debat de verbale strijd aan met BBB-kamerlid Caroline van der Plas over de vraag of inkrimping van de veestapel noodzakelijk is om het milieu te redden.

De finale wordt dit jaar (voor het eerst) gepresenteerd door Amber Kortzorg, die eerdere presentatoren Menno Bentveld en Renze Klamer opvolgt. Amber, ook bekend van 'Kassa': 'Ik kijk dit programma al jaren met veel plezier. Wat een eer dat ik het nu zelf mag presenteren. De visie van jongeren is onmisbaar in het maatschappelijke debat. Zo brengt hun stem de Klimaattransitie enorm vooruit en geeft hun daadkracht een beweging als Black Lives Matter de urgentie die het verdient. Ik heb in de voorrondes al mogen genieten van deze debaters en speech-talenten en Nederland zet je schrap; het wordt een knallende finale.'

'Op Weg naar Het Lagerhuis' is de grootste debat- en speechwedstrijd van Nederland. De deelnemers zijn geselecteerd via provinciale en landelijke voorrondes.

Naast de debaters hebben drie jonge speechtalenten na een uitgebreide voorselectie een plek weten te bemachtigen in deze uitzending. Zij geven in een persoonlijke speech uiting aan wat hen bezighoudt. Geselecteerd zijn Anna Jebose (17) uit Badhoevedorp, Eliza van Wijnen (17) uit Oosterhout en Maddy Kessels (17) uit Weert. Zij spreken zich uit over de pijn van racistische uitingen, falende jeugdzorg en de mentale gevolgen van de coronacrisis voor jongeren. In de uitzending zit een filmpje met succesvolle oud-deelnemers, onder wie Habtamu de Hoop, die nu in de Tweede Kamer zit voor de PvdA. Gisteren hield hij zijn maiden-speech in de Tweede Kamer, met een vlammend betoog over gelijkheid.

De jury - bestaande uit PvdA-leider Lilianne Ploumen, advocaat Natacha Harlequin en schrijver en televisiemaker Özcan Akyol - beoordeelt de prestaties van de jongeren en kiest aan het einde van de avond de beste speech en de beste debater.

De tien geselecteerde debaters die meedoen aan de finale van 'Op Weg naar Het Lagerhuis' zijn:

Thijmen Zuiderwijk - Dalton Den Haag - Den Haag

Mariam Talim - Bertrand Russell College - Krommenie

Laurin Prüfer - Theresialyceum - Tilburg

Amber van den Hoeven - RSG Magister Alvinus - Sneek

Thijmen Krijgsman - Niftarlake College - Maarssenbroek

Claire Counotte - St.-Odulphuslyceum - Tilburg

Julia Gerritsen - Noordik Almelo - Almelo

Bor Bennink - Carmel College - Raalte

Maud Vlieland - Ostrea - Goes

Pepijn Vultink - Beekdal Lyceum - Arnhem

'Op Weg naar Het Lagerhuis', zondag 9 mei om 22.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.