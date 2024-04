Actrice Toprak Yalçiner is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Actrice Toprak Yalçiner kwam als kleuter met haar moeder en haar zeven jaar oudere zus vanuit Turkije naar Nederland, waar haar vader inmiddels al een eigen bestaan had opgebouwd.

De Geknipte Gast op tv

Waldemar Torenstra verhuisde in zijn jeugd zo vaak dat hij weinig vrienden kon maken. Zijn vader bepaalde wanneer het gezin verhuisde, wat tot onvrede leidde bij de andere gezinsleden.

Interviewprogramma met Özcan Akyol, die in gesprek gaat met een gast terwijl die bij hem in de barbershop langskomt. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de gast.

Maral Noshad Sharifi is Amerika-correspondent voor de Volkskrant en woont in New York. Ze is journalist en schrijver en won de Professor Herman Wekkerprijs. Maral vluchtte op haar vierde uit Iran.

De passie voor wielrennen heeft ex-profwielrenner en wielrenanalist Roxane Knetemann van haar vader Gerrie, die in 1978 wereldkampioen wielrennen was. Zijn dood heeft grote impact op haar leven.