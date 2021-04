Achter de schermen bij KRO-NCRV's 'The Passion'

'The Passion' van KRO-NCRV is inmiddels een beroemd en populair evenement. De grootste muzikale Paasvertelling, waarin het lijdensverhaal van Jezus wordt overbracht door bekende Nederlandse artiesten en wordt gecombineerd met populaire muzieknummers.

Dit jaar in een bijzondere 'corona-editie'. Kruispunt was erbij en filmde mee achter de schermen vanaf de eerste repetities tot en met de live uitzending in Roermond op donderdag 1 april.

Het paasverhaal 'The Passion' is voor het eerst in 2011 op de Nederlandse televisie vanaf de Markt in Gouda en sindsdien een jaarlijks evenement waar duizenden mensen op af komen en miljoenen mensen via de beeldbuis naar kijken. Steeds weer worden ze geraakt door het verhaal van lijden, sterven en wederopstanding.

Na tien jaar wordt 'The Passion' dit jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander verteld blijft worden en iedereen aanspreekt – jong, oud, gelovig of niet. Dit jaar in een bijzondere 'corona-editie', die op Witte Donderdag live vanuit Roermond werd uitgezonden. Anders dan anders: wel een live tv-uitzending, maar door corona zonder publiek en zonder processie met het kruis door de stad.

'Kruispunt' filmde de afgelopen weken achter de schermen bij 'The Passion'. Vanaf eerste muzikale repetities, in een vrijwel verlaten Ziggo Dome, tot en met de uiterst hectische dag van uitzending vanaf het Munsterplein in Roermond. Backstage bij een mega-productie die volgens hoofdrolspeler Trijntje Oosterhuis (Maria) nu relevanter is dan ooit: 'Ik heb zoveel Maria’s gezien in dit coronajaar. Sterke, mooie, lieve vrouwen, die zijn opgestaan om liefde uit te delen aan de mensen die dat nodig hadden. Maria, de moeder, blijft een bron van inspiratie.'

'The Passion' in coronatijd, volgens producent Jacco Doornbos voorziet dit eeuwenoude verhaal juist in deze tijd in een enorme behoefte: 'We snakken allemaal naar hoop, liefde en perspectief. Van eerdere edities weten we dat 'The Passion' raakt en verbindt. En dat ook mensen die niets met geloof hebben, hoop vinden in het verhaal en de muziek.'

'Kruispunt', maandag 5 april om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.