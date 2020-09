'3 op Reis' in Ijmuiden & Kaag en Braassem

© BNNVARA

Deze week reist Jennifer verder richting het westen en Nienke richting het noorden. Jennifer wil in IJmuiden de boot pakken naar Engeland, maar die vaart helaas niet wegens de pandemie.

Ze besluit daarom af te buigen naar het westen van Nederland. Plan B: Kaag en Braassem. 10 polderdorpen verbonden door water en dijken, waar je op huttentocht kan gaan. Want verspreid over verschillende boerenerven vind je een aantal bijzondere bouwwerken om in te overnachten.

Nienke reist verder noordwaarts naar Giethoorn, één van dé highlights van Nederland, althans voor de buitenlandse reiziger. Ze ontmoet de inwoner die Giethoorn in China op de kaart heeft gezet, en verkent de indrukwekkende natuur rondom dit populaire dorp. Want als je nét iets verder peddelt dan de beroemde waterstraten van Giethoorn, kom je al snel in een labyrint van plassen, slootjes en moerasbossen: de Weerribben.

'3 Op Reis', zondag 13 september om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.