'2Doc: Weerzien in Pristina' bij BNNVARA

Eind jaren negentig deden programmamakers Hans Hermans en Martin Maat verslag van de oorlog in Kosovo. De persoonlijke verhalen van de mensen op de vlucht die zij destijds optekenden, maakten grote indruk op hen en hebben hen nooit meer losgelaten.

Twintig jaar later besluiten zij na een verrassend bericht uit Kosovo terug te keren op zoek naar de hoofdpersonen uit de reportages van toen. Zouden ze nog leven? En welke impact heeft de oorlog op hun leven gehad? Een indringende documentaire over verdriet, veerkracht, diepe littekens door het verlies van dierbaren, maar ook over liefde in tijden van oorlog.

'Hallo Hans, herinner je je mij nog? We hebben elkaar ontmoet tijdens de oorlog in Kosovo.' Dit korte bericht via social media was de trigger voor het maken van de nieuwe documentaire 'Weerzien in Pristina'. Documentairemakers Hermans en Maat gaan terug naar Pristina, de hoofdstad van Kosovo, om te kijken hoe het de hoofdpersonen uit hun oorlogsverslaggeving is vergaan na de oorlog. Wat volgt is een emotioneel weerzien met de gezinnen die zij destijds op camera hebben vastgelegd. In het bijzonder Valon en zijn echtgenote Flutura, een stel dat in die tijd als jonge verloofden op de vlucht was geslagen voor het geweld en waar de makers ondanks de benarde situatie een bijzondere band mee hebben opgebouwd.

Het is in deze tijd van internet en social media nauwelijks meer voor te stellen, maar de reportages die toen gemaakt zijn, hadden de mensen over wie die verhalen gingen, zelf nooit kunnen gezien. Samen met de makers kijken zij de oude beelden terug en halen herinneringen op. Het is duidelijk te zien dat het gewelddadige conflict diepe wonden heeft geslagen in de levens van de mensen die nog dagelijks terugdenken aan de dierbaren die zij hebben verloren. Maar dat er ondanks alles ruimte is voor hoop, houvast en gastvrijheid.

'2Doc: Weerzien in Pristina' is een productie van ICU Documentaries. Maat en Hermans maken al jaren documentaires en series voor de NPO waarin ze onderzoeken welke impact historische gebeurtenissen hebben gehad op de levens van gewone mensen. Eerder maakten zij samen met BNNVARA o.a. 'Hoog Water' en 'In Naam van het Volk'.

'2Doc: Weerzien in Pristina', zondag 5 juli om 23.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.