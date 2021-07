2Doc: 'We Are the Thousand' bij de VPRO

Fabio Zaffagnini droomt ervan dat zijn lievelingsband, Foo Fighters, komt optreden in zijn woonplaats, het slaperige Italiaanse stadje Cesena. Hij plaatst een oproep op YouTube om met een gelegenheidsband van duizend man de Foo Fighters-hit Learn to Fly op te nemen en zo de aandacht van de Amerikaanse band te trekken. Het resultaat mag er zijn.

Regisseur Anita Rivaroli legt vast hoe Fabio Zaffagnini zijn droom verwezenlijkt. Hoe komt hij aan geld en aan zoveel muzikanten? De oproep op YouTube levert een stroom van reacties op van zangers, gitaristen en drummers; de meesten zijn amateurmuzikant. Na ruim een jaar voorbereiden en een dag samen repeteren is de muziekvideo klaar. Deze gaat al snel viral en dat zorgt ervoor dat Fabio’s droom werkelijkheid wordt.

Regie: Anita Rivaroli

