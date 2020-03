'2Doc: Blasfemie' bij de VPRO

Godslastering wordt in Pakistan nog altijd bestraft met de doodstraf. De regering stond op het punt deze eeuwenoude wet af te schaffen, maar werd een halt toegeroepen door de Pakistaanse geestelijke Khadim Hussain Rizvi.

In deze documentaire worden twee blasfemiezaken gevolgd te midden van alle politieke onrust tijdens de recente verkiezingen.

Pakistaanse geestelijke Khadim Hussain Rizvi is ook de leider van een nieuwe Islamitische politieke partij die openlijk intolerantie en geweld aanmoedigt tegen alles wat de Islam bekritiseert. Met miljoenen sympathisanten voor zijn strijd tegen opheffing van de wet, houdt Rizvi de staat in zijn ban. Iedereen die de wet probeert te veranderen, loopt het risico ter dood te worden veroordeeld.

Het is Rizvi niet alleen te doen om het handhaven van de heiligheid van zijn geloof. Hij wil ook verkozen worden voor het hoogste ambt in het land bij de komende verkiezingen. Iedereen die zich tegen hem verzet en zelfs zijn volgelingen zijn slechts pionnen in zijn zoektocht naar absolute macht.

'2Doc: Blasfemie', donderdag 5 maart om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2.