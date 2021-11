'100 Dagen in je Hoofd': het vergrootglas

Tim den Besten en Nicolaas Veul dompelen zich in '100 Dagen in je Hoofd' als bijzonder stagiair onder in de wereld van de psychiatrie. In de vierde aflevering krijgt Nicolaas steeds meer verantwoordelijkheden en begint Tim zich juist meer en meer te vervelen.

Sinds Tim opnieuw in de fout is gegaan door Mayte het hemd van het lijf te vragen over haar drugsgebruik, ervaart hij een gebrek aan vertrouwen. Mentor Annemiek spoort hem aan bij zichzelf te rade te gaan waar die neiging tot ‘ramptoerisme’ toch vandaan komt. Op de afdeling van Nicolaas krijgt Jan te horen dat zijn bezwaar tegen medicatie ongegrond is verklaard. Aan Nicolaas om hem het slechte nieuws te vertellen.

'100 Dagen in je Hoofd', donderdag 11 november om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.