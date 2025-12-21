Zondag in 'True Crime Belgium': De Villamoord

​Samira Bekkar en haar zakenpartner Wim Beckmann werden slachtoffer van een gewelddadige overval. Althans, dat is wat onderzoekers initieel dachten. Bekkar werd met twee schotwonden dood aangetroffen in de villa van Beckmann.

De miljonair had een schotwond in de arm en een schot door zijn hoofd, waarbij hij zijn linkeroog verloor. Hoewel hij medeslachtoffer leek, kwam Beckmann in het vizier van de speurders. Er werden geen sporen van inbraak gevonden en bovendien kon de slaapkamer enkel met een persoonlijke badge geopend worden. En dan werd het DNA van Beckmann ook nog eens op het moordwapen aangetroffen. De speurders concludeerden dat Beckmann zichzelf met Samira had opgesloten, haar had doodgeschoten en vervolgens een overval in scène had gezet door brand te stichten. Hij zou zichzelf hebben verwond om de verdenking van zich af te wenden.

Toch loopt het onderzoek jarenlang vast. Beckmann wordt in maart 2009 vrijgelaten zonder voorwaarden en blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Het dossier belandt in 2015 bij het parket-generaal, en Beckmann verdwijnt volledig van de radar. Pas in 2023 wordt beslist om de zaak voor het hof van assisen te brengen. In januari 2024 volgt eindelijk het proces. Beckmann, nog steeds spoorloos, wordt veroordeeld tot 29 jaar gevangenisstraf voor moord en opzettelijke brandstichting.

Aangezien Beckmann nog steeds voortvluchtig is, blijft het onduidelijk of hij zijn straf ooit zal uitzitten. In december 2024 wordt hij op de Most Wanted-lijst geplaatst. Zijn naam staat sindsdien tussen die van de meest gezochte criminelen van het land. De grote vraag blijft: zal het gespecialiseerde FAST-team van de federale politie hem ooit kunnen arresteren?

'True Crime Belgium', zondag 21 december om 20.00 uur op Play.