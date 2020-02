Zingende makelaar gaat voor de overwinning in 'Huizenjagers'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De derde week van het nieuwe 'Huizenjagers'-seizoen speelt zich af in het Brugse Ommeland. Een streek die gekend is voor het goed leven met als kloppend hart het authentieke Brugge. De makelaars, Anitha, Lander en Marc, zijn al even authentiek.

De eerste makelaar is Anitha, ze is zaakvoerder van Morpho Vastgoed in Oostkamp. Anitha heeft Indische roots en is mode-ontwerpster van opleiding, toch verloor ze haar hart aan de vastgoedwereld. Met haar stralende glimlach gaat deze straffe madam voor de overwinning.

Lander, de twee makelaar, is een makelaar met ambitie. Hij is nog maar 30 jaar maar runt toch op eigen houtje al twee jaar zijn kantoor in Torhout. Hij was jarenlang monitor bij de jeugdbeweging en ontwikkelde zich daar tot een echt leidersfiguur. Lander blijft dromen en wil zijn kantoor in de toekomst nog uitbreiden.

De laatste makelaar is zeker niet de minste, Marc staat bekend als de zingende makelaar. Marc is makelaar met hart en ziel en vindt het het mooiste beroep dat er bestaat. Hij combineert de vastgoedwereld graag met zijn liefde voor muziek, en dat zullen zijn collega’s in het busje elke dag aan den lijve ondervinden!

Maandag: Lisa en Lisa wonen samen met hun zoontje in een huis dat te klein begint te worden voor het gezin. Ze zoeken een grotere woning in de buurt van Torhout. Het koppel wil ook een motor kopen, daarvoor hebben ze dus zeker een garage nodig.

Dinsdag: Sophie en Jan zoeken een huis waar ze samen met hun twee kinderen kunnen wonen. Het gezin is sportief, reist graag en geniet van het leven. Ze zijn verknocht aan Brugge en zoeken een pand binnen de ring. Hoewel ze graag overal dichtbij zitten, willen ze geen last hebben van toeristen. Koetsen die voor de deur passeren zijn dus een absolute no-go.

Woensdag: Mieke en Stef zoeken een huis in de regio Roeselare. Ze willen een woning die ze helemaal kunnen renoveren in hun eigen stijl. De binnenkant is voor hen dus niet zo belangrijk maar de buitenkant moet in orde zijn. Ze zoeken iets modern of landelijk maar absoluut niet oubollig. Marc zorgt alvast voor een veilige rondleiding.

Donderdag: Kristien en Raf zijn een gepensioneerd koppel. Ze zoeken een landelijk huis waar ze rust kunnen vinden. Ze hebben niet veel eisen, maar Kristien heeft wel een er bij-zondere hobby, ze is imker. Dus zoeken ze een woning met tuin waar ze haar beestjes kan huizen.

'Huizenjagers', van maandag tot en met donderdag om 19.45 uur op VIER.