'Zelfde Deur, 20 Jaar Later' klopt aan bij creatieve uitvinder van Rijkevorsel

Martin Heylen verrast deze aflevering van Zelfde deur, 20 jaar later oude bekenden in Dendermonde, Lembeke, Leut, Oudenaarde en Rijkevorsel.

Hoe zou het zijn met de beroepsmilitair die uit het leger stapte om voltijds huisman met drie kinderen te worden? Wat met de creatieveling uit Rijkevorsel, die allerlei uitvindingen bedacht? En na een bewogen zoektocht in Oudenaarde ontdekt Martin dat Lut, die hij zoveel jaren geleden bezocht, overleden is. Haar man en dochter blikken terug op haar leven.

Dendermonde

Jel, een vrouw in Dendermonde met een autistische zoon, had een zingende vis aan de muur hangen. Twintig jaar later zingt diezelfde vis nog altijd 'Don't worry be happy'. En Jel moet daar nog even hard om lachen. Lachen is een noodzakelijk levenselixir voor haar en haar man, die zware klappen hebben gekregen. 'Je moet tegenslagen in iets moois kunnen ombuigen.'

Lembeke

Etienne was wereldkampioen mountainbike bij het medisch korps. Hij heeft de afgelopen twintig jaar een indrukwekkend aantal regenboogtruien en trofeeën verzameld. Etienne bekent nu dat hij al zijn trucs van Roger De Vlaeminck heeft geleerd. Roger is zijn idool en zijn voorbeeld, Roger kan werkelijk àlles.

Oudenaarde

Na een bewogen zoektocht in Oudenaarde naar Lut, een moeder van twee kindjes, ontdekt Martin dat zij overleden is. Haar spoor brengt hem wel tot bij haar neef Bert, een gevoelige autotuner die in Lut een zielsverwant zag. Zij had het vorige keer ook over haar man Patrick die bij een ongeval voor dood achtergelaten werd en een voet en een been verloor. Voelt Patrick nog rancune? Hij en dochter Charissa praten over het vluchtmisdrijf en de dood van Lut.

Leut

Erik was een onderofficier, maar hij verliet het leger om huisman te worden, nog voor het begrip bekend was in Vlaanderen. Terwijl zijn vrouw als CEO werkte, voedde hij hun drie kindjes op. Na twintig jaar, nu de kinderen het huis uit zijn en radicaal voor hun eigen weg kozen, maakt Erik de balans op. Was het een goede keuze?

Rijkevorsel

In Rijkevorsel woonde een man die niet kon stilzitten. Hele dagen broedde Charel op ideeën en nieuwe uitvindingen, een rusteloze creatieve geest. Stoelen van colablikjes, een projector in de slaapkamer, een unieke verzameling oude radio- en televisietoestellen die hij zelf in elkaar stak en nog veel meer. Het is er nog allemaal en zijn vrouw Mèneke bleef haar zonnige zelf, maar Charel is er niet helemaal bij omdat er een tragedie is voorgevallen.

