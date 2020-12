'Ze Zeggen Dat'... vrouwen het écht sneller koud hebben dan mannen

'Ze Zeggen Dat'... vrouwen het Úcht sneller koud hebben dan mannen

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Ze zeggen dat vrouwen sneller koud hebben dan mannen. Ze zeggen dat je van geven gelukkig wordt en ze zeggen ook dat geeuwen aanstekelijk werkt.

Om uit te testen of het klopt dat vrouwen sneller koud hebben dan mannen, worden Andy Peelman en Dina Tersago in een ijskoud kerstdecor geplaatst. Beiden slikken een thermopil in die hun lichaamstemperatuur meet en ze krijgen sensoren op hun handen. Na anderhalf uur is de temperatuur in het decor naar 5 graden gezakt. Wiens temperatuur zal het snelste dalen?

Marijn Devalck en Andy’s mama worden ingeschakeld voor onderzoek naar 'geeuwbesmetting'

Ze zeggen dat geeuwen aanstekelijk werkt, wat ook wel eens ‘geeuwbesmetting’ wordt genoemd. Om dit uit te testen, nodigt Andy drie nietsvermoedende gasten uit: zijn mama Lisette, Marijn Devalck en de broertjes Peeters. Terwijl hij met zijn gasten een babbeltje slaat, geeuwt Andy erop los, maar dit heeft geen enkel effect op zijn bezoekers. Teveel factoren zoals beleefd willen zijn of te alert zijn door de tv-opnames beïnvloeden blijkbaar het resultaat. Andy verontschuldigt zich alvast tegenover Marijn: 'Ik voel me zo gegeneerd. Jij zit te praten en ik zit daar te geeuwen… Wat voor een boer ben ik nu?' Het experiment wordt dan maar doorgeschoven naar de Peetersen. Ze worden uitgenodigd voor een preview van het programma en weten niet dat er een camera op hen gericht staat. Zal de ‘geeuwbesmetting’ in deze omstandigheden wél aanslaan?

Ze zeggen dat je van geven gelukkig wordt

En Dina blijft in de kerstsfeer wanneer ze gaat onderzoeken of geven nu écht gelukkig maakt. Met een kar vol cadeaus belt Dina aan bij willekeurige huizen en geeft de mensen de keuze: houden ze het gekozen cadeau? Of schenken ze het weg? En hoe blij worden ze van hun keuze? Gezondheidseconoom en geluksprofessor Lieven Annemans geeft zijn visie over deze missie waarin ook onderzocht wordt of geven je gelukkiger maakt dan krijgen.

De afleveringen van 'Ze Zeggen Dat' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Ze Zeggen Dat', dinsdag 8 december om 20.40 uur bij VTM.