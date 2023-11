Zaterdag in 'Vranckx': Mondai: Jōhatsu

Als mensen van de ene op de andere dag verdwijnen door sociale druk, financiŽle, huiselijke of mentale problemen, noemen ze dat in Japan jōhatsu. Letterlijk betekent het verdamping.

Het fenomeen wordt in Japan niet erkend en zo blijft het onder de radar. Nomaden Robbe Van der Vloet en Arend Bucher trekken naar Japan op zoek naar jōhatsu.

Jōhatsu is mondai in Japan, wat zoveel betekent als een probleem. Fotograaf Kanagawa Shingo kwam tijdens zijn jeugd in aanraking met dat probleem. 'Toen ik in de lagere school zat, verdween mijn vader geregeld en dan kwam hij na een tijd ook weer terug.' Door zijn ervaring besloot Kanagawa een fotoproject rond jōhatsu te maken om het uit de taboesfeer te halen. ​

​Koyama Gorō was zelf ooit jōhatsu. Hij verdween een tijdje tijdens zijn studietijd. Nu is hij privédetective, gespecialiseerd in het opsporen van jōhatsu. 'Wanneer ik me probeer in te beelden hoe de verdwenen persoon in kwestie zou denken, grijp ik terug naar hoe ik dacht toen ik jong was.' En zo probeert Koyama jōhatsu te herenigen met hun families.

Sommige jōhatsu keren nooit meer terug. Ze zien geen uitweg meer. 'Verdwijning, of jōhatsu, is volgens mij precies hetzelfde als zelfmoord' zegt Yukio Shige. 'Want mensen die aan zelfmoord denken, proberen ook te ontsnappen.' Yukio Shige doet aan zelfmoordpreventie. Hij patrouilleert elke dag langs de kliffen van Tōjinbō. Daar probeert hij mensen met duistere gedachten te detecteren en te helpen.

Een reportage van Robbe Van der Vloet en Arend Bucher.

​Met steun van het Fonds Pascal Decroos.

'Vranckx', zaterdag 11 november om 20.05 uur op VRT CANVAS.