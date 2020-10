Zaterdag in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan': Ine Van Wymersch

Foto: Canvas - © VRT 2020

Als procureur staat Ine Van Weymersch op de eerste rij wanneer de mens zich van zijn donkerste kant laat zien. Wat heeft haar ertoe gebracht om voor deze helse job te kiezen? En hoe gaat ze hier alle dagen mee om?

Ine Van Wymersch groeit op in een warm, geëngageerd gezin in Overijse. Dat niet elk kind dit voorrecht heeft, beseft ze al als 16-jarige monitor bij de speelpleinwerking: een onrechtvaardigheid die haar doet besluiten om rechten te studeren.

Ze belandt bij het Brusselse parket en blijkt niet op haar mondje gevallen. Met haar heldere stijl onderstreept ze het belang van goede communicatie. En dan gaat het snel. Ze wordt er verkozen tot woordvoerder van het jaar. En vorig jaar werd ze de jongste procureur van het land. Waarom uitgerekend zij de leiding in handen krijgt van het parket Halle-Vilvoorde, vat de voorzitster van het Hof in één zin samen: 'U bent de juiste persoon op de juiste plaats.' Haar grote empathie was niet alleen bij justitie, de pers en de politie opgevallen - die haar gewoon 'one of us' noemde - maar betreft zeker ook de slachtoffers. De focus moet voor haar op hulpverlening liggen, in het bijzonder voor jongeren. Er is véél werk aan de winkel en de middelen zijn schaars maar Van Wymersch weet welke scherpe keuzes nodig zijn.

Hoe ze dat allemaal combineert als moeder van vier vindt ze geen vervelende vraag. 'In deze job kan je niet elke dag aan de schoolpoort staan en mijn kinderen zijn zeer zelfstandig', zegt ze daarover laconiek. En haar man, die zelf een drukke job heeft, 'wist al van in het begin dat ik een hekel heb aan huishoudelijk werk.'



Ontspanning vindt ze in wielrennen. Op de dagen waarop 'De Brabantse Pijl' en de 'Druivenkoers' worden gereden, neemt ze steevast vakantie.

Voor 'Elvis' kiest ze alvast een fragment uit de speech van Michelle Obama op de democratische partijconventie in 2008. Volgens Ine gebruikt ze de kracht van woorden op een positieve manier en doet ze dat met heel veel klasse.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Ine Van Wymersch, zaterdag 17 oktober om 22.05 uur op Canvas en via VRT NU. Herhaling op zondag om 18.00 uuur.