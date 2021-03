Woensdag in 'Pano': rijbewijs gekocht

Kan je in Vlaanderen zonder kennis van de wegcode en zonder verplichte rijles toch een voorlopig rijbewijs behalen? Dat was maanden geleden de startvraag van de 'Pano'-redactie, na een tip van een kijker.

Zo ja, zou dat betekenen dat je 18 maanden lang, zonder begeleiding, wettelijk de openbare weg op mag.

'Pano' onderzoekt de zogenaamde 'turbotheoriescholen', vaak Nederlandse bedrijven die je beloven (met 100% slaagkans) te doen slagen in het theorie-examen. Niet door je de wegcode te laten begrijpen maar door je trucjes te leren om het juiste antwoord te kiezen. 'De vragen die in mijn turbotheorieles aan bod kwamen en de vragen die we dan later die dag op het examen kregen, waren krak hetzelfde', zegt Esther (23) die zo’n snelcursus volgde.

'We waarschuwen de overheid al 10 jaar', zegt de Vlaamse rijscholenkoepel Federdrive, 'en dan is het natuurlijk pijnlijk om vast te stellen dat die succesvolle bedrijven nog altijd groeien.'

Daarnaast wilde 'Pano' ook onderzoeken of je bepaalde attesten kan kopen om een voorlopig rijbewijs te halen. Van een minimum aan rijvaardigheid is dan ook geen sprake. 'Dit is schokkend als dit kan', zeggen de rijscholen die de regels wel volgen, 'en sowieso een ramp voor de verkeersveiligheid'.

Een reportage van Goedele Devroy en het 'Pano'-team.

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve.

'Pano: Rijbewijs gekocht', woensdag 31 maart om 21.25 uur op Eén.