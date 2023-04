Woensdag in 'Pano': (Over)leven met de wolf

Foto: © VRT NWS 2023

De wolf, het grootste roofdier in de Vlaamse natuur, is helemaal terug. En al helemaal in het 'kerngebied': de streek rond Noord-Limburg. Op het militair domein in Houthalen-Helchteren leefde eind vorig jaar een roedel van 13 wolven.