Willy Sommers voor het eerst in duet met dochter Annemie in 'Liefde voor Muziek'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Emma Bale is helemaal in haar sas wanneer ze haar songs uit handen geeft in 'Liefde voor Muziek'. Haar collega's hebben alleen maar bewondering voor het jonkie van de bende.

'Wat ik tot nu toe van haar gezien heb, vind ik ronduit indrukwekkend. Ze heeft die flair en naturel om op een podium te staan”' vertelt Bert Ostyn. Al zijn het vooral Willy Sommers en Emma die meteen een bijzondere klik hebben. Ze wisselen niet enkel nummers uit met elkaar, maar ook persoonlijke verhalen. Willy ontdekt daarbij heel wat raakvlakken die hem op ideeën brengen voor zijn versie van Emma's nummer... Hij zorgt voor een verrassing van formaat en gaat voor het eerst in duet met zijn dochter Annemie.

Tijdens het maken van een worteltaart, deelt Emma haar levensverhaal met Willy: 'Ik heb niet de makkelijkste jeugd gehad. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 5 was en het was een mega vechtscheiding. Als kind wou ik één thuis hebben en ben ik uiteindelijk bij mijn mama blijven wonen. Ik heb mijn papa zes jaar niet gezien.' En dat roept meteen herinneringen op bij Willy: 'Ik heb mijn oudste dochter Annemie ook 18 jaar niet gezien. Een relatie met haar mama was geen optie dus we hebben ervoor gekozen dat ik de financiële kant voor mijn rekening zou nemen en zij de opvoeding.' Beide artiesten willen vanaf nu vooral vooruitkijken en de jaren zo veel mogelijk inhalen. En die positiviteit zet Willy meteen om in een verrassing voor Emma: 'Ik heb een primeur! Ik ga voor het eerst samen met mijn dochter Annemie een liedje zingen. Het nummer gaat over mijn levensverhaal met haar samen. We hebben nu een band opgebouwd die onafscheidelijk is geworden.' Willy en Annemie brengen hun versie met de titel 'Nog Zoveel Mooier' op de melodie van 'All I Want'. De intieme song gaat bij de andere artiesten recht naar het hart… 'Je hebt mij al lang aan het bleiten gekregen. Je bent zo trots op haar!', klinkt het bij Emma.

Het nummer 'Run' stond op het lijstje van zowel Ronny Mosuse als Tourist LeMC. Het is die laatste die ermee aan de haal ging. Tourist LeMC brengt een Nederlandstalige versie met de nieuwe titel 'Kom Naar Het Water' en gaf ook een eigen invulling aan de tekst. 'Iedereen heeft tijd nodig om te herbronnen en zijn prioriteiten te herbekijken. Het water is daarbij een mooie metafoor.' Emma is al sprakeloos nog voor hij begint. Volledig tegen Emma’s verwachtingen in koos Ronny Mosuse voor een nummer uit haar laatste album: 'Mindgames'. Ook dit nummer kreeg een nieuwe tekst en titel, 'Web van Verleiding', en Ronny voegde er ook nog wat tango-vibes aan toe. Na afloop heeft Emma nog één belangrijke vraag: 'De tekst is super, maar het gaat toch niet over mij hé?', lacht ze.

Geike brengt een mysterieuze versie van 'Curaçao', een nummer waar Emma heel erg trots op is: 'Dat is de eerste steen van alles wat ik op muzikaal vlak al heb gedaan.' Bij de nummerkeuze 'Worth It' van Bert Ostyn, doet Emma meteen een bekentenis: 'Als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik dat geen leuk nummer van mezelf.' Slaagt Bert erin om de liefde voor dit nummer opnieuw aan te wakkeren met zijn versie?

Cleymans en Van Geel vonden grasduinen in het muziekrepertoire van Emma geen eenvoudige opdracht: 'Jouw muziek ligt heel ver van die van ons. Maar toen we het nummer Greedy op de radio hoorden dachten we meteen: dit is het!' Net zoals in de bijhorende muziekclip, halen de twee heren hun beste dansmoves boven. En na afloop worden er zelfs Tik-Tokdeals gesloten: 'Dit nummer is een TikTokje waard! Gaan we dat doen alstublieft?', lacht Emma.

Afsluiten doet Emma zelf met een knaller van formaat. Ze bouwt een feestje op 'The Time Is Now' van Moloko, een nummer dat haar naar eigen zeggen volledig belichaamt.

'Liefde voor Muziek', maandag 1 maart om 20.40 uur bij VTM.