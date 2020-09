Willy Sommers toont zijn gepersonaliseerde nummerplaat in 'Vanity Plates'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Donderdag 1 oktober zien de VTM 2-kijkers om 20.45 uur een bekend gezicht in 'Vanity Plates'. Niemand minder dan Willy Sommers toont in het programma zijn gepersonaliseerde nummerplaat WSOMMERS.

'Iedereen wil op de foto met WSOMMERS', lacht hij. De opname van 'Vanity Plates' was meteen ook op een speciale dag, want Willy vierde zijn 68ste verjaardag.

Sinds vorig jaar heeft Willy Sommers de vanity plate WSOMMERS, die overal meteen in het oog springt. 'Overal waar ik kom nemen fans foto’s van mijn auto. Op de autostrade komen ze naast mij rijden om te zien of ik het ben. En als ik op een privéparking sta, kruipen ze onder een hek of afsluiting om toch maar met de nummerplaat op de foto te kunnen.'

Naast WSOMMERS laat Willy ook zijn tweede gepersonaliseerde nummerplaat zien in 'Vanity Plates'. XXX-911 prijkt op de bumper van zijn Porsche 911.

De aflevering van Vanity Plates is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Vanity Plates', donderdag 1 oktober om 20.45 uur bij VTM 2.