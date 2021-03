Wijnen in de dorpskroeg met Martien

Martiens ochtend begint al meteen slecht, hij is de sleutel van de brievenbus kwijt. Zoals gewoonlijk, moet het probleem worden opgelost door Erica en die heeft wel belangrijkere dingen te doen.

Het hek repareren, bijvoorbeeld, zodat de hond niet meer kan ontsnappen.

Martien doet een grote ontdekking want zelfs in de Achterhoek kan je gewoon wijnen. Je moet wel zelf de druiven plukken, maar dan krijg je ook een goed glas. Frankrijk is al bijna weer vergeten, maar het terug in Nederland-feestje wordt vanavond gevierd in de dorpskroeg. Het wordt een emotioneel weerzien.

'Chateau Meiland', dinsdag 30 maart om 20.35 uur op Play5.