Welke 'Masked Singers' gaan door naar de grote finale?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Met bijna 1,6 miljoen kijkers (live+uitgesteld) vorige week blijft 'The Masked Singer' zijn eigen kijkcijferrecords verbeken. De temperatuur stijgt, niet alleen onder de maskers, maar ook in de aanloop naar de grote finale van volgende week.

Welke drie finalisten daarin nog een laatste keer in hun pak mogen kruipen, wordt beslist in de halve finale op vrijdag 30 oktober om 20.40 uur bij VTM.

Vier 'Masked Singers' zijn nog in de running: Duiker, Koningin, Suikerspin en Wolf. Zij zingen voor het eerst niet één, maar twee nummers. Dubbel zoveel kans om ontmaskerd te worden dus. Een herkansing in de face-off krijgen ze niet meer, het is erop of eronder. De speurders sturen twee 'Masked Singers' door naar de finale, nadien beslist het publiek in de studio en het digitale thuispubliek wie hen mag vervoegen en wie vlak voor de finale ontmaskerd wordt…

Een wulpse Wolf, een rappende Koningin, Queen B-Suikerspin en dansende Duiker

Vincent Banic is na zijn passage als gastspeurder niet langer verdacht, maar wie is Wolf dan wel? 'Ik vond het heel intens om vorige week in de face-off te staan', vertelt hij vrijdag. Wolf laat dan ook niets aan het toeval over en richt zijn pijlen op speurder Julie Van den Steen met het opzwepende Pony van Ginuwine. 'Christoff zie ik dit niet doen', besluit Jens. 'En dan volgende week Ave Maria zingen...' Met Everybody van Backstreet Boys doet Wolf er nadien nog een schepje bovenop. 'Wolfie’s back, alright!'

Koningin regeert al weken over het podium en is ook nu on fire. Girl On Fire van Alicia Keys wordt voor de gelegenheid Queen On Fire. Daarin horen we haar voor het eerst ook een stukje rappen. Voor haar tweede nummer legt Koningin de lat nog hoger met California Dreamin’ van Sia. Inclusief staande ovatie van het speurdersteam.

Bekijk de preview van de rappende Koningin hier:

Is Koningin misschien Beyoncé? Het werd al grappend wel eens geopperd door de speurders. In de halve finale zou het evengoed Suikerspin kunnen zijn, want zij zingt Crazy In Love van Queen B. Met Who You Are van Jessie J laat Suikerspin voor het eerst een gevoelige kant zien. Ze blijft één van Julies favorieten: 'Ik vind Suikerspin heel cool, echt een grave griet. Ik ben fan.'

De perfecte combinatie van een ongelofelijke stem en dito dansbenen: dat is Duiker. Dat bewijst hij ook deze week. Duiker goes Eurovisiesongfestival, eerst met Arcade van Duncan Laurence, nadien met het dansbare Think About Things van het IJslandse Daði & Gagnamagnið. Zegt die keuze iets meer over zijn echte identiteit?

De aflevering van 'The Masked Singer' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'The Masked Singer', vrijdag 30 oktober om 20.40 uur bij VTM.