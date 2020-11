Welke geheimen schuilen er achter de schermen van 'The Masked Singer'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Met meer dan 1,8 miljoen kijkers (live+3) kende 'The Masked Singer' afgelopen vrijdag een absoluut hoogtepunt. Ook op het scherm gaat de show naar een hoogtepunt toe. Nu vrijdag weet Vlaanderen wie de winnaar wordt en welke bekende gezichten er achter Duiker, Koningin en Wolf schuilen.

In de finaleweek worden alle registers opengetrokken en hebben de kijkers niet één, maar drie afspraken met 'The Masked Singer'. Op woensdag 4 november om 20.40 uur geven alle ontmaskerden hun geheimen prijs in 'The Masked Singer - Behind The Mask'. Op vrijdag 6 november is er de grote finale van 'The Masked Singer' en één dag later volgt 'Behind The Mask - The Day After' in het spoor van de drie finalisten en van de uiteindelijke winnaar.

Zeven bekende Vlamingen zijn de voorbije weken al ontmaskerd. Zij geven in 'The Masked Singer - Behind The' Mask een exclusieve inkijk in hun parcours en verklappen welke geheimen er schuilgaan achter de schermen van The Masked Singer. Bart Tommelein, Dina Tersago, Sam Bettens, Andy Peelman, Kathleen Aerts, Ruth Beeckmans en Nora Gharib laten de camera’s toe bij de voorbereidingen voor het programma, bij zang- en dansrepetities en backstage bij de opnames. Van Dina die in tranen uitbarst na haar eerste repetitie tot Kathleen die haar claustrofobie overwon. 'Toen ik het masker zag, kreeg ik het benauwd', vertelt ze. 'Ik ben echt bijna flauwgevallen.'

'Behind The Mask' toont hoe de pas bevallen Nora Gharib borstvoeding gaf tijdens haar danstraining en hoe Bart Tommelein ei zo na van het podium donderde. 'Op het einde van mijn liedje voelde ik dat ik bijna van het podium af was, ik kon me net nog terugtrekken. Toen dacht ik: ik lig er hier af. Maar je moest natuurlijk verder doen met je performance.' De ontmaskerden vertellen ook hoe ze dit grote geheim verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen kinderen. En dan was er nog hun grote verschrikking: Karen Damen. 'Tijdens show 4 was ze me constant aan het sms’en', vertelt Andy Peelman. 'Het was heel moeilijk om daarmee om te gaan. Wat moet je dan doen: antwoorden of niet?'

Bekijk hier de preview van Monster die bijna van het podium donderde:

De camera’s zijn er ook bij wanneer de stress vlak voor de opnames toeneemt. 'In dat laatste kwartier voor je het podium opgaat, zijn er 3 mensen met je kostuum bezig, worden er dingen vastgespeld en ben je heel geïsoleerd door de oortjes die je in hebt. Dat laatste moment is heel hectisch', vertelt Sam. In het pak van Otter worden last minute nog extra luchtgaatjes bij gemaakt, terwijl Aap een vestimentaire upgrade krijgt voor California Gurls. 'Ik dacht: hoe leuk zou het zijn als Aap een bikini zou hebben', vertelt Ruth. 'En plots waren de mensen van de styling meteen een bikini voor Aap aan het maken.'

Over één ding is iedereen het eens: Duiker, Koningin en Wolf hebben hun plek in de finale verdiend en maken er vrijdag een knallende finale van. Suikerspin Nora is alvast benieuwd naar wie de overwinning zal binnenhalen: 'Ik vind de laatste drie enorm aan elkaar gewaagd. Ik heb geen idee wie er gaat winnen.'

Drie ontmaskerden beantwoorden live vragen van de kijkers na de uitzending

Wie na het zien van 'The Masked Singer - Behind The Mask' nog prangende vragen over heeft voor de ontmaskerden, kan die na de uitzending van woensdag om 21.45 uur stellen in een Facebook Live-sessie op de pagina van VTM. Ontsmakerden Dina Tersago, Andy Peelman en Kathleen Aerts gaan geen enkele vraag uit de weg en delen al hun geheimen met de kijkers.

De aflevering van 'The Masked Singer - Behind The Mask' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'The Masked Singer - Behind The Mask', woensdag 4 november om 20.40 uur bij VTM.