Welk geheim draagt Laura van 'Free Love Paradise' met zich mee?

In 'Free Love Paradise' ontdekten de zes koppels vorige week de 'Secret Garden': een plek met gelijkgestemde vrijgezellen die ook willen experimenteren met de vrije liefde.

Na de eerste feestavond is meteen duidelijk dat de Gentse Laura de favoriete vrijgezel is van zowat alle koppels. Zij voelt als geen ander aan hoe je moet omgaan met het spanningsveld in een open relatie en vormt voor geen van de vrouwen een bedreiging. In de derde aflevering is te zien hoe de koppels steeds meer toenadering zoeken tot Laura.

Bij Lenny & Tamara blijft Laura zelfs overnachten. En dat is voor Lenny een heel nieuwe wereld die open gaat: 'In het begin dacht ik… ze gaat haar omkleden, moet ik daar naar kijken als ze daar loopt? Voor ons is dit best al ver...' klinkt het. 'In Nederland doen we dit allemaal niet', vult Tamara aan.

Tijdens die eerste nacht met Lenny & Tamara vertelt vrijgezel Laura hen een verrassend geheim. 'Laura heeft ons uitgelegd dat ze dit experiment héél goed snapt omdat zij op dit moment zelf in een open relatie zit', vertelt Lenny. Tamara vult enthousiast aan: 'Natuurlijk is dit wel een verrassing, maar wel een hele fijne verrassing! Een verrassing waar we wat aan hebben.' Laura voelt zich prima in haar huidige open relatie: 'Ik zou geen gesloten relatie meer kunnen hebben.'

De volgende ochtend mogen er drie koppels voor de eerste keer op date met één of meerdere vrijgezellen naar keuze. Pieter & Shantie kiezen voor de Nederlandse Boudewijn en Eva. Zij duiken in de Mexicaanse Mescal proeverij. Cristina voelt zich niet lekker en laat haar Gaêtan alleen op pad gaan met Charlotte. Maar is het wel een goed idee om die twee alleen naar een kookworkshop te sturen? Cédric en Bo verkiezen tenslotte Justin en Laura voor een spiritueel modderbad.

Op date met Cédric en Bo geeft Laura meer tekst en uitleg bij haar eerdere ontboezeming: 'Ik was altijd benieuwd naar seks met een vrouw. En ik heb de kans gehad dat te ontdekken en toen besloten 'dit is iets wat ik echt wil'. Met mijn huidige partner heb ik dan besproken dat ik ook nog een relatie wou kunnen hebben met een vrouw of dat we samen seks zouden hebben met een tweede vrouw. Alles draait om open communicatie met je partner.' Cédric en Bo zijn onder de indruk. 'Het is toch heel opmerkelijk dat alle koppels haar eruit pikten, zonder dat we dit op voorhand wisten', bedenkt Bo.

