Vier samen Valentijn met Streamz

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

Op zondag 14 februari vieren we de liefde. Nu we niet meer samen op restaurant kunnen en op zoek moeten naar idyllische alternatieven klinkt een romantisch afhaaldiner met een zeemzoete film als een mooi alternatief op Valentijnsdag.

Romantiek en humor gaan goed samen. Dat bewijzen de vele romcoms op Streamz en Streamz+: blijf in de kerstsfeer met 'Last Christmas' waarin Emilia Clarke ('Game of Thrones') en Henry Golding ('Crazy Rich Asains') verliefd worden op elkaar, zwijmel weg bij 'About Time' (2013, met Rachel McAdams & Domhnall Gleeson), waarin Tim ontdekt dat hij terug in de tijd kan reizen, of waan jezelf in New York met je geliefde in 'A Rainy Day in New York' (2019, met Timothée Chalamet en Elle Fanning).

Liever een film waarbij je je emoties de vrije loop kan laten gaan? Probeer het dan samen droog te houden bij tranentrekkers 'Portrait de la Jeune Fille en Feu' (2019), 'A Hidden Life' (2019), 'Waves' (2019) of 'Ordinary Love' (2019). Maar ook oude liefde roest niet: klassiekers zoals 'Sleepless in Seattle' (1993), 'An Officer and a Gentleman' (1982) en 'Grease' (1978) zorgen nog steeds voor knikkende knieën.

De liefde vieren met films van eigen bodem? Dan kan je samen kijken naar het Nederlandse 'Liever Verliefd' (2003), het hilarische 'Aanrijding in Moscou' (2008) of 'Wat Mannen Willen' (2015) waarin we zes mannen volgen, op zoek naar de liefde. Tot slot kan je samen je hart ophalen aan hartverwarmende en zeemzoete producties zoals 'Fifty Shades of Grey' (2015), 'The Photograph' (2020) en 'Just add Romance' (2019).

Alle films die te bekijken zijn via Streamz zijn ook beschikbaar op Streamz+.

Tranentrekkers & romantische drama's:

'A Hidden Life' (Streamz+)

'The Lost Husband' (Streamz+)

'Suite Française' (Streamz+)

'Ordinary Love' (Streamz+)

'La Belle Epoque' (Streamz+)

'Little Women' (Streamz+)

'Waves' (Streamz+)

'Up in the Air' (Streamz)

'Remember Me' (Streamz)

'Portrait de la Jeune Fille en Feu' (Streamz+)

Zeemzoet en hartverwarmend:

'Country at Heart' (Streamz+)

'The Photograph' (Streamz+)

'Just Add Romance' (Streamz+)

'Timefreak' (Streamz)

'Easter Under Wraps' (Streamz+)

'Midnight Sun' (Streamz+)

'Fifty Shades of Grey' (Streamz)

Nederlandstalige romantiek:

'Liever Verliefd' (Streamz)

'F*ck de Liefde' (Streamz)

'Aanrijding in Moscou' (Streamz)

'Charlie en Hannah gaan uit' (Streamz)

'Wat Mannen Willen' (Streamz)

'Man Zkt Vrouw' (Streamz)

'Verliefd op Ibiza' (Streamz)

Romantische komedies:

'About Time' (Streamz)

'Definitely, Maybe' (Streamz)

'The Holiday' (Streamz)

'Wedding March 5: My Boyfriend’s Back' (Streamz+)

'The Bounty Hunter' (Streamz)

'A Simple Wedding' (Streamz+)

'Last Christmas' (Streamz+)

'A Rainy Day in New York' (Streamz+)

Romantische klassiekers:

'Honey' (Streamz)

'Sleepless in Seattle' (Streamz)

'Mean Girls' (Streamz)

'An Officer and a Gentleman' (Streamz)

'Clueless' (Streamz)

'How To Lose A Guy in 10 Days' (Streamz)

'Grease' (Streamz)

'Mamma Mia!' (Streamz)