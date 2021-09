Vier nieuwe misdaaddrama's in première op BBC First

In oktober brengt BBC First vier spannende misdaaddrama's naar Nederlandse en Belgische televisies, waaronder twee seizoenen van all time favoriet 'Silent Witness' en de laatste twee seizoenen van 'Mad Dogs'.

'Silent Witness' keert, direct na het einde van seizoen 16, terug met een 17e seizoen bestaande uit vijf tweedelige drama's waarin de komst van een nieuwe baas, Thomas Chamberlain, spanning zaait onder Dr Nikki Alexander en haar team.

Vooruitlopend op de 25e jubileumreeks volgend jaar, gaat in oktober ook het 24e seizoen van 'Silent Witness' in première op BBC First; de nieuwste reeks van de meest succesvolle terugkerende misdaaddrama's van het Verenigd Koninkrijk. Dr Nikki Alexander (Emilia Fox) en Jack Hodgson (David Caves) keren terug naar het Lyell Centre om vijf spannende en onderscheidende moordzaken te onderzoeken, verspreid over tien afleveringen.

Ten slotte brengt BBC First de laatste twee seizoenen van 'Mad Dogs' naar huiskamers in Nederland en België. Zal het verleden de Mad Dogs eindelijk inhalen terwijl de overheid de vier vrienden Woody, Quinn, Baxter en Rick in de gaten houdt?

'Mad Dogs' seizoen 3 gaat in première op BBC First op vrijdag 1 oktober om 20.00 uur

Het viertal had in de finale van het tweede seizoen al veel pech toen de politie hen inhaalde in Marokko, en ook in het derde seizoen zitten de 'Mad Dogs' niet in een goede positie.

Ze worden ondervraagd in een ogenschijnlijke vervallen gevangenis midden in de woestijn. Woody, Quinn, Baxter en Rick krijgen alleen maar meer problemen. Een nieuw gezicht wordt ook in de mix gegooid in de vorm van pittige medegevangene Mercedes, gespeeld door Jaime Winstone ('Kidulthood', 'Donkey Punch').

'Mad Dogs' seizoen 4 gaat in première BBC First op vrijdag 1 oktober om 20.00 uur

Het vierde seizoen, de grote finale, is de afsluiting van 'Mad Dogs' en de voltooiing van de reis van Woody, Quinn, Baxter en Rick. De mannen komen weer bij elkaar op de bruiloft van Baxter's dochter Emma. Ze onthullen dat ze allemaal blut zijn en dat hun families verder zijn gegaan met hun leven. Dus wanneer Rick hen vertelt dat hij een plan heeft dat hen elk 2 miljoen euro kan opbrengen, luisteren ze allemaal... Zal de verleiding van het geld hen weer naar het buitenland lokken en hen rechtstreeks in een hele reeks nieuwe problemen storten? En heeft het verleden de 'Mad Dogs' eindelijk ingehaald?

'Silent Witness' seizoen 17 is te zien vanaf vrijdag en zaterdag vanaf 15 oktober om 21.00 uur op BBC First

'Silent Witness' is terug met vijf tweedelige drama's waarin forensische pathologie en forensische wetenschap de middelen zijn om onze angsten, zwakheden, manipulaties en verlangens te onderzoeken.

De veranderingen in het Lyell Centre gaan door als Dr Nikki Alexander en haar collega's Jack Hodgson en Clarissa Mullery in het reine komen met de komst van een nieuwe baas, patholoog en politiek scherpzinnige Thomas Chamberlain gespeeld door Richard Lintern ('The Shadow Line', 'Spies Of Warsaw'). De spanning is hoog en het team staat openlijk sceptisch tegenover zijn goede bedoelingen. Chamberlain erkent al snel dat hij hun vertrouwen zal moeten winnen als hij van zijn nieuwe aanstelling een succes wil maken.

De verhalen in dit seizoen variëren van afpersing tot moord: Nikki's jacht op de waarheid die een veroordeelde moordenaar bevrijdt, een reis naar Schotland om een gewelddadige dood te onderzoeken, en de jacht op een baby en eindigt met Jacks confrontatie met zijn problematisch verleden.

'Silent Witness' seizoen 24 gaat in première op BBC First op zaterdag 29 oktober om 21.00 uur

Dr Nikki Alexander (Emilia Fox) en Jack Hodgson (David Caves) keren terug naar het Lyell Centre om vijf spannende en opvallende zaken te onderzoeken, verteld over tien afleveringen.

Wanneer Jack en Nikki een zwaar beveiligde gevangenis binnengaan om de verdachte dood van een gevangene te onderzoeken, roept de zaak verontrustende herinneringen op bij Nikki. De celgenoot van het slachtoffer is Scott Weston (Elliot Tittensor) - de student die verantwoordelijk was voor een massale schietpartij waarvan ze 10 jaar eerder getuige was ('Shadows', seizoen 13). Nikki raakt er steeds meer van overtuigd dat Scott hun hoofdverdachte is, maar Jack maakt zich zorgen dat ze het bewijsmateriaal niet volgt.

