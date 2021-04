Verliefdheid, 'grunge' en radiodebuut in eerste Battles van 'The Voice van Vlaanderen'

Na vier weken wervelende Knockouts hebben coaches Koen Wauters, Niels Destadsbader, Natalia en Tourist LeMC elk een ijzersterk team samengesteld van 6 talenten. En daar waren heel wat Vlamingen graag getuige van, want wekelijks genoten meer dan 1 miljoen kijkers van al dat zangtalent.

Op vrijdag 23 april om 20.40 uur breekt er een nieuwe fase aan in het Voice-parcours: de onverbiddelijke Battles. Naar huis of naar de lives, dat is de inzet waar elke kandidaat voor het eerst in duet voor strijdt. Aan hun coaches om te bepalen met welke 3 topstemmen ze naar de liveshows trekken. In de eerste Battle-aflevering zijn de teams van anciens Natalia en Koen aan zet.

Vooraleer de Battles van start gaan, neemt Natalia haar poulains mee op teambuilding. En daarbij heeft ze nog iemand extra meegebracht... 'Toen ik mijn team voor het laatst zag, zat Bobbi-Loua nog in mijn buik. Nu is ze eruit en wil ik haar graag voorstellen', vertelt Natalia. Tijdens de workshops moeten de kandidaten elkaar leren vertrouwen en hun innerlijk beest naar boven halen tijdens een haka-dans: 'Dat brengt een soort strijdvaardigheid en oerkracht naar boven. Je moet elkaar intimideren, net zoals tijdens de Battles.'

Natalia zet nu vrijdag drie sterke battles op het programma. Yvette mag het als eerste opnemen tegen Annelies en daar heeft Natalia een specifieke reden voor: 'Ze kunnen van elkaar leren. Yvette heeft meer attitude en Annelies kan zich beter controleren in de tonen.' Sarah en Simon vormen dan weer het enige vrouw-man duet van team Natalia, met een jazzy randje. Als laatste mogen Grace en Amy hun registers opentrekken voor een echte R&B-song met massa’s girlpower.

Ook team Koen leert elkaar beter kennen in de Ardennen. Samen ontleden ze wereldhits en achterhalen ze waarom een song een hit is geworden. En dan duikt host Sean Dhondt plots op met een spannende boodschap: 'Jullie mogen in twee groepen elk een wereldhit coveren die vervolgens wordt uitgezonden bij Qmusic.' Van een radiodebuut gesproken…

Robin en Nora betreden als eerste duo het podium voor team Koen. 'Ze zijn allebei heel muzikaal', oordeelt hun coach. Al blijkt dat niet voldoende: 'Er zal iets moeten ontstaan tussen hen. Het is een happy song over verliefdheid, ze moeten half boven de grond zweven.' Ook Toon en Jill krijgen een liefdesduel voorgeschoteld. 'Dit is de moeilijkste battle van de drie', vertelt coach Koen. Voor het laatste optreden zet hij zijn twee alternatieve types Joke en Angelo bij elkaar voor een ‘grunge-battle’: 'Het spel gaat ontploffen, wacht maar!'

Ook voor de afvallers is er deze week nog hoop dankzij vijfde coach Laura Tesoro. Kijkers kunnen op vrijdag 23 april om 22.30 uur een nieuwe aflevering van ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO bekijken.

De Battles van Team Natalia:

Annelies Versus Yvette: Alon. Pt. II van Alan Walker & Eva Max

Sarah versus Simon: You’ve Got Tim van Regina Spektor

Grace versus Amy: Underdog van Alicia Keys

De Battles van Team Koen:

Nora versus Robin: Lucky van Jason Mraz feat Colbie Caillat

Toon versus Jill: I Dare You van The XX

Joke versus Angelo: Heart-shaped Box van Nirvana

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 23 april om 20.40 uur bij VTM.