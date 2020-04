Vanaf dinsdag genieten van een nieuw seizoen 'Chateau Meiland' op VIJF

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Na twee seizoenen verbouwen, afzien, wijnen, bikkelen, honderden kleine en grote catastrofes en boekingen tot 2022 is de familie Meiland gesloopt. Het is dus de hoogste tijd voor een welverdiende vakantie.

Martien, Erica, Maxime, kleine Claire en huishoudster Nadège reizen af naar een luxe resort op het altijd zonnige Tenerife. Terug op het Chateau is het na het winnen van de Gouden Televizierring nog drukker geworden. En ook al heeft de familie met de komst van huishoudster Nadège een lot uit de loterij getrokken, de chaos is er niet minder op geworden. Naast het verzorgen van de gasten moet er namelijk nog veel aan het Chateau gebeuren.

Morgen in de eerste aflevering van 'Chateau Meiland' zien we hoe de familie na een lang jaar klussen en gasten ontvangen op het kasteel, toe is aan vakantie. Ze gaan naar Tenerife en huishoudster Nadege mag mee. Het leven aan het zwembad en 'all inclusive' buffet leven bevalt zelfs zo goed, dat Martien overweegt te emigreren.

'Chateau Meiland', vanaf dinsdag 7 april om 20.35 uur op VIJF.