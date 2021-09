Urbanus van stoel geblazen door metalversie van 'Madammen Met Een Bontjas': 'Dat trok op niks!'

Op dinsdag 14 september eert 'The Best Of' de man die zijn volk leerde lachen. De peetvader van de Vlaamse stand-up comedy, Urbanus. Ook de man die al meerdere malen het dak van een uitverkochte Ancienne Belgique blies, maar in 'The Best Of' doen anderen dat voor hem. En het dak gt er wel degelijk af.

Daar zorgt heavy metal-zanger Franky De Smet-Van Damme voor met zijn stevige cover van de klassieker 'Madammen Met Een Bontjas'. De versie blaast Urbanus van zijn stoel: 'Wauw Franky, dat trok op niks!'

The Starlings maken het stil in de AB met hun intieme versie van 'De Wereld Is Om Zeep'. 'We hebben het ver-Starlingst én vertaald', klinkt het. Een versie die Urbanus meteen 'pakt'. Het verrassende duo Michael Van Peel & William Boeva trekt dan weer de komische kaart met hun cover van '1-2-3 Rikke Tikke Tik'. 'Het gaat plezant zijn om nog eens voor een lege zaal te spelen. Dat voelt als thuiskomen, een optreden zoals een ander', lacht het duo. Slongs geeft een heel eigen touch aan die andere grote Urbanus-hit: 'Quand Les Zosiaux Chantent Dans Le Bois'. 'Het is erop of eronder.' Stan Van Samang gaat ten slotte de uitdaging aan om 'Bakske Vol Met Stro' een nieuwe sound te geven. 'Die tekst is geniaal', aldus Stan. 'Als ge die leest dan ligt ge dubbel. De liedjes van Urbanus zijn niet zo evident, maar ze vóór Urbanus brengen is nog minder evident.'

Ook enkele bekende fans van Urbanus - die in de aflevering onthult dat hij vroeger liever stiptekenaar was geworden - vertellen over waarom ze zo naar hem opkijken. Zoals Guga Baúl: 'Mijn eerste herinnering aan Urbanus… Hij is zodanig doorspekt in mijn leven dat ik het eigenlijk niet weet. Ik twijfel wie ik het eerst heb gezien: Urbanus of mijn moeder.' Comedian Xander De Rycke: 'Urbanus heeft zeker een invloed gehad op mijn carrière. Dankzij hem heb ik een soort humor leren kennen waarvan ik dacht: 'Dit wil ik ook kunnen doen'.' Amélie Albrecht: 'Hij kan donker uit de hoek komen en komt daarmee weg. Dat wil ik ook doen: brengen wat ik wil en me niet te veel aantrekken van wat mag en niet mag.'

PREVIEW: 'Ik wou eigenlijk striptekenaar worden, maar vond nergens de mogelijkheid'



An Lemmens praat met jonge artiesten in podcast 'The Best Of - Next Generation'

Elke week breit An Lemmens online nog een vervolg aan 'The Best Of'. Via vtm.be pakt ze uit met een unieke podcast waarin ze met een jonge artiest praat die al heel wat op zijn of haar palmares heeft staan. Na Mathieu Terryn van Bazart en Emma Bale is het deze week de beurt aan Slongs. De podcast 'The Best Of - Next Generation' is te beluisteren op alle podcastplatformen én ook te bekijken op YouTube via deze link: https://vtm.be/the-best-of/beluister-en-bekijk-de-podcast-the-best-of-next-generation-hier.

'The Best Of Urbanus', dinsdag 14 september om 20.35 uur bij VTM.